Malatya haberleri... Malatya'da Vatandaşlar Elektrik ve Doğal Gaz Zamlarına Tepkili: "Ak Parti'ye Oy Verdim Ama Bin Pişmanım"

Malatya yerel haberi: Malatya’da vatandaşlar, elektrik ve doğal gaza yapılan zamlara tepki gösterdi. Emekli Mehmet Yazıcı, "AK Parti’ye oy verdim ama bin pişmanım" dedi. Evlenme aşamasında olduğunu ifade eden Ali Kanay ise "Bizi yedi bitirdiler. Evlenmeye karar verdik, bir televizyon 30-35 bin lira olur mu? Buzdolabı baktık, sanki tuşa basınca robota dönüşecek, 45 bin lira. Evlenmekten vazgeçtim, ailemle yaşayacağım" diye konuştu.

Malatya'da vatandaşlar, elektrik ve doğal gaza yapılan zamlara tepki gösterdi. Emekli Mehmet Yazıcı, " Ak Parti'ye oy verdim ama bin pişmanım" dedi. Evlenme aşamasında olduğunu ifade eden Ali Kanay ise "Bizi yedi bitirdiler. Evlenmeye karar verdik, bir televizyon 30-35 bin lira olur mu? Buzdolabı baktık, sanki tuşa basınca robota dönüşecek, 45 bin lira. Evlenmekten vazgeçtim, ailemle yaşayacağım" diye konuştu.

Elektrik ve doğal gaza yapılan son zamlar, Malatya'da da vatandaşların tepkisine neden oldu. Geçinmekte zorlandıklarını ifade eden vatandaşlar, yapılan son zamlarla daha büyük sıkıntı yaşayacaklarını söylediler.

"ESKİDEN 3 EKMEK YERKEN ŞİMDİ 1 EKMEK YİYORUZ"

Emekli İsmail Yavuz, "Durumumuz çok kötü, kötünün de ötesi. AK Parti'ye oy verdiğimiz halde perişanız. Bir şey alamıyoruz, her şey pahalı. Mazot ve benzin pahalı, dolayısıyla her şey de pahalı oluyor. Geçiniyoruz ama zor geçiniyoruz. Eskiden üç ekmek yerken bir ekmek yiyoruz. Eskiden 500 lira olan kira, şimdi 2 bin 500 ila 3 bin lira. Nasıl geçineceğiz? Aylığım 3 bin lira, kiram da 3 bin lira. Ben, ekmeği nasıl alacağım? 3-4 sene önce birbirimize çay ısmarlardık, gözümüze gelmezdi. Şimdi bir arkadaş, bir arkadaşa çay ısmarlamıyor; burada boş boş oturuyoruz. AK Parti'ye oy verdim ama bin pişmanım" dedi.

" KİRALARA GÜÇ YEMİYOR, BİR SENE SONRA ANCAK ÇADIRDA YAŞARIZ"

Emekli Hilmi Seven ise aldıkları emekli maaşıyla geçinmekte zorlandıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Çay içecek paramız yok, akşama kadar oturuyoruz. Aç susuz oturup akşam da evimize gidiyoruz. Her şey pahalı, geçinemiyoruz. Emekliye 3 bin 500 lira verdi, yapılan zamlarla hepsini aldı götürdü. 'Ben zam verdim' diyor, hani nerede? Vatandaşta para olsa burada neden pineklesin? Bir çay içecek paramız yok. Bir simit 6 lira, geçinemiyoruz. Sistemden memnun değiliz. Kiralara güç yemiyor, bir sene sonra ancak çadırda yaşarız. Yalnız yaşıyorum, bin 500 lira kira veriyorum, 500 elektrik, su ve doğalgaza veriyorum."

"BEN GEÇİNEMİYORUM"

Emekli İbrahim Acar da durumunun iyi olmadığını ve geçinmekte zorlandığını kaydederek, "Bugün Türkiye'de parası olan da olmayan da herkes dertli. 'Ben geçiniyorum' diyenlerin sosyal hayatları yok. Bir sorumlulukları da yok, sabahtan akşama kadar parkta oturup eve gidiyorlar. Nasıl bir geçim? Ben geçinemiyorum. Türkiye başıboş kalmış. Soran, sorgulayan yok. Bugün bir liraya aldığını yarın beş liraya alıyorsun. Denetleme yok. Reyonda '10 lira' yazıyor, kasada 15 lira. Bu sefer gündem öğretmenler. Öğretmene 'çapulcu' denilir mi? Kendisi de bir öğretmen tarafından yetiştirildi" diye konuştu.

Evlenme aşamasında olduğunu ifade eden Ali Kanay ise "Bizi yedi bitirdiler. Evlenmeye karar verdik, bir televizyon 30-35 bin lira olur mu? Buzdolabı baktık, sanki tuşa basınca robota dönüşecek, 45 bin lira. Evlenmekten vazgeçtim, ailemle yaşayacağım" dedi.

"İŞ YOK"

Esnaf İbrahim Acer, "Zamlara yapacak bir şeyimiz yok. Zaten iş yok, piyasa durgun, zam gelince daha kötü oluyor. Satışlar düşük. Piyasada genel olarak iş yok" diye konuştu.

Ayakkabıcı Polat Şeker de "Zamlardan memnun değiliz. Alım gücü düştüğü için alışveriş de düşüyor. Faturalardaki zamlardan sonra daha da düşüş olacaktır. İstediğimiz gibi yaşayamasak da bir şeylerden kısıp devam edeceğiz" dedi.