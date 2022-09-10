Malatya haber... Mansur Yavaş, Esnaf Buluşmalarına Kale Bölgesi ile Devam Etti

Malatya yerel haberine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ulus’un turizm bölgelerinden ve tarihi mekânlarından biri olan Ankara Kalesi’nde yaşayan vatandaşları ve esnafı ziyaret etti. Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Yavaş, Ankara Kalesi ve çevresini yeniden canlandıracaklarını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ulus'un turizm bölgelerinden ve tarihi mekanlarından biri olan Ankara Kalesi'nde yaşayan vatandaşları ve esnafı ziyaret etti. Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Yavaş, Ankara Kalesi ve çevresini yeniden canlandıracaklarını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent esnafıyla bir araya gelerek yaşadıkları sorunları, talep ve çözüm önerilerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor.

Ankara'nın önemli turizm bölgelerinden biri olan Ankara Kalesi esnafını, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, BELPA AŞ Genel Müdürü Ramazan Değerli ve Meclis Üyesi Ertan Işık ile ziyaret eden Yavaş; tarihi, kültürel ve turistik öneme sahip bölgenin yeniden canlandırılması için esnafla birlikte iş birliği içinde çalışacaklarını söyledi.

YAVAŞ: "ANKARA'NIN MÜCEVHERİ; KALE"

Seçimden önce gezdiği yerleri tekrar gezmeye başladıklarını belirten Mansur Yavaş, Ankara Kalesi ve çevresine turistlerin gelmesini sağlayacak projeleri hayata geçireceklerini belirterek, "Özellikle Kültür Tabiat Varlıkları mevzuatı uzun sürüyor. Ankara'nın mücevheri; kale… Ben 2009 yılında aday olduğumda hakikaten şunlarla karşılaştım; 'Ankara'da tarihi ne var, turist niye gelsin?' Ben de 'O zaman Ankara'ya bir de benim gözümle bakın' diye, bu evlerin restore edilmiş hallerinin animasyonunu yaptım. Özellikle aşağıdaki halin civarında bazı sokakları restore edilmiş gibi gösterdik animasyonda… Kalede birtakım problemler var. Kamulaştırma problemleri var. Bunları da aşmak için Bekir Bey ile görüştük. İcap ederse buranın da bir yeniden planını yapmak suretiyle, var olanların da boş kalanların da daha iyi değerlendirilebileceği şekilde bir proje yapılmasını düşünüyoruz. Burada gelen turistlerin daha fazla zaman geçireceği şekilde düzenlemeler yapmamız lazım" diye konuştu.

YAVAŞ, KALE BÖLGESİ İÇİN YAPILAN PROJELER HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Kale bölgesinde yaşayan vatandaşların ve esnafın otopark sorunu başta olmak üzere yaşadıkları diğer sorunları da dinleyen ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunan Yavaş, Ankara Kalesi ve çevresini yeniden canlandıracaklarının altını çizerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizim buranın reklamını güzel yapmamız lazım ama buranın biraz daha güzelleştirilmesi lazım. Şimdi ikinci etap bitiyor. Üçüncü etabı da bitireceğiz. Bizim dönemimizde inşallah burası bitmiş olacak. Aşağıdaki hal bitiyor. Eski Modern Çarşı'nın yerine bir tane çok güzel kültür merkezi... Posta Caddesi başladı. Anafartalar Caddesi projesi bitti. Ulus 100. Yıl Çarşısı'nı yıkıyoruz. Oraya meydan yapıyoruz. Şu anda Anafartalar Çarşısı restore ediliyor, onu görüyorsunuz. Yine Emekli Sandığı binaları da restore ediliyor. Tamamen tarihi görünüm ortaya çıkacak. Hacı Bayram ile beraber Hıdırlık Projemiz bitti. Hıdırlık'ta da kentsel dönüşüm her şeyi bitti. İhale aşamasına geldik. Ulus'un tamamını Tarihi Kent Meydanı olacak şekilde… Burada Kent Konseyi'nin kale grubu var. Onlar da sürekli etkinlik yapmak suretiyle burayı sürekli güncel tutuyorlar. En büyük problemimiz biliyorsunuz otopark, geliş gidiş de zorluk var. Ücretsiz 2 adet elektrikli minibüs buraya gelip gidiyor, devamlı ring yapıyor. Eğer yetersiz kalıyorsa biz de belediyenin araçlarıyla destek verir buraya daha çok turist gelmesini sağlayabiliriz."

Kültür ve Tabiat Varlıklar Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş de kale bölgesi başta olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ulus ve çevresinde hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında vatandaşlara ve bölge esnafına bilgi verdi.

Kale bölgesindeki devam eden inşaatları inceleyerek bilgi alan Yavaş, dükkanları da tek tek gezerek 'hayırlı işler' dileklerini iletti. Sohbetin ardından Ulus Kültür Merkezi ve dolmuş duraklarının yapılacağı inşaat alanına da giderek bilgi alan Yavaş'a bölge halkı ve esnafı yoğun ilgi gösterdi.