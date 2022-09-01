Malatya haber | Malatya'dan Milli Mücadele Kampına 164 genç uğurlandı Yerel Haberler Malatya gelişmesine göre Malatya'dan Çanakkale Milli Mücadele Kampına 164 genç uğurlandı. Malatya'dan Çanakkale Milli Mücadele Kampına 164 genç uğurlandı. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen, 2-5 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak olan ve 164 gencin katılacağı Çanakkale Milli Mücadele Kampına katılacak gençler otobüslerle Çanakkale'ye hareket etti. Malatya'dan Çanakkale Milli Mücadele Kampına katılacak 164 genç, Çanakkale'deki Milli Mücadele yerlerini ziyaret edip, dualar okuyacaklar. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Çanakkale gençlik Malatya Yerel Haberler

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