Malatya haber! Malatya da su kesintisi uyarısı Malatya haber: Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece Malatya merkezdeki 43 mahallede 12 saatlik su kesintisi yapılacağını duyurdu. Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece Malatya merkezdeki 43 mahallede 12 saatlik su kesintisi yapılacağını duyurdu. Battalgazi ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde bulunan Yapraklı su deposu ana isale hattı üzerinde vana montajı nedeniyle içme suyu kesintisinin yaşanacağı bildirildi. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz tarafından 14 Ağustos 2022 Pazar günü 00.00 ile 12.00 saatleri arasında Yapraklı İçme Suyu deposuna gelen ana isale hattı üzerinde vana montajı çalışması yapılacaktır. Çalışma nedeniyle yukarıda belirtilen saatler arasında Yavuz Selim, Yamaç, Merkez Beydağı, Çöşnük, Tecde, Çilesiz, Aşağıbağlar, Samanlı, Abdulgaffar, Şeyhbayram, Zaviye, Hacıabdi, Ataköy, Cevherizade, Paşaköşkü, Hasan Varol, Başharık, Kernek, Cemal Gürsel, Zafer, Üniversite, Karatepe, Tandoğan, Yıldıztepe, Saray, Büyük Hüseyin Bey, Uçbağlar, Sancaktar, Selçuklu, Dabakhane, Büyük Mustafa Paşa, Aslanbey, Şifa, Niyazi Mısri, Şıkşık, İsmetiye, Bentbaşı, İlyas, Çavuşoğlu, Salköprü, Cirikpınar, İskender ve Şehit Fevzi Mahallelerine 12 saatlik süreyle su verilemeyecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir. Çalışmalarımızın erken tamamlanması durumunda sular belirtilen saatten önce verilecektir. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Malatya su Yerel Haberler

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