Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül'den Emlak Sahiplerine 'Fahiş Fiyat' Uyarısı - Haberler

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, fahiş kira aratışı yapan ya da gayrimenkullerini emsallerine göre yüksek fiyattan satmaya çalışan ev sahiplerinin yüksek cezalarla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi. Özgül, "Örneğin bir apartmanda vatandaş dairesine 1 milyon 800 bin TL yazmış, diğer vatandaş 1 milyon 500 bin TL yazmış. Bunlar takibe girdiğinde büyük cezalar alabilirler" dedi.

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konut satışlarındaki dalgalanmayı ve fiyatların yükselmesini önlemek amacıyla bir genelge yayınlandığını anımsatarak, bu genelgeye göre ilan sitelerinin her ay yayınladıkları ilanları bakanlığa sunacağını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konutlarla ilgili ilanları kontrol edeceğini kaydeden Özgül, "Yapılan incelemelerde fiyatların farklı olduğu belirlendiğinde, ilgili ilan sahiplerine büyük cezalar gelebilecek. Biz de bu konuda arkadaşlarımızı uyardık. Satıcıların veya kiraya veren gayrimenkul sahiplerinin, mutlaka yeni yönetmeliği dikkate almaları gerekiyor. Aksi halde çok büyük cezalarla karşı karşıya kalacaklardır" diye konuştu.

"BÜYÜK CEZALAR ALABİLİRLER"

Özgül, her satıcının malını yüksek fiyattan satmak ya da kiraya vermek istediğini belirterek şunları söyledi:

"Emlakçılar olarak emsalleri göz önüne alıp, çok yüksek fiyatta olan gayrimenkullerin ilanlarını yayınlamayacağız. Yayınlarsak biz de cezalı duruma düşeceğiz. O nedenle mal sahipleri, gayrimenkullerini satışa çıkarttıklarında mutlaka emsal değerleri göz önüne alarak fiyatı belirlemelidir. Örneğin bir apartmanda vatandaş dairesine 1 milyon 800 bin TL yazmış, diğer vatandaş 1 milyon 500 bin TL yazmış. Bunlar takibe girdiğinde büyük cezalar alabilirler. Vatandaşlarımız, ilanları her zaman güncelleyerek fiyat artışı yapmasınlar. Bu anlamda yayınlanan genelgenin iyi olduğunu düşünüyoruz. Bazı sıkıntılar vardır, o sıkıntılarda zamanla düzelecektir."

"ARABULUCULAR DEVREYE GİRECEK"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın fahiş kira artışlarının önüne geçmek için çalışma yapıldığını belirterek "Kira uyuşmazlığında arabuluculuğu zorunlu hale getireceğiz" açıklamasını da değerlendiren Özgül, "Arabulucular, kiralardan dolayı devreye girecekler. Mal sahibi ile kiracının anlaşmazlığında, mahkemeye gitmeden arabulucu araya girecek. Anlaşma olmazsa mecbur adliyeye intikal edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, 'TÜFE'nin üzerinde kira artışı yapan ev sahiplerini kiracılar bize bildirsinler' dedi. Burada kiracı vatandaşlar, TÜFE'nin üzerinde kira artışı yapmak isteyen ev sahipleri varsa e-devlet üzerinden ilgili bakanlığa bildirsinler. Kanunlar zaten kiracıların mağdur olmaması için düzenlenmiştir" dedi.

Özgül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kendi evini yapmak isteyen vatandaş için şehrin gelişim çeperlerindeki Hazine arazilerinin uygun ödeme koşullarında satışa çıkacağını açıklamasına ilişkin ise "TOKİ'nin şehirlerdeki arazilerin üzerine konut yapacağını bakan açıkladı. Bence çok olumlu bir durum. Çünkü Hazine arazisi ama boş duruyor. TOKİ'nin yapacağı konutları vatandaşlar alacaktır. Daire metrekareleri de düşünülürse insanlar bu evleri alabilirler" diye konuştu.

ANKA / Yerel