Malatya'da Sulama Suyu Toplantısı: Kuraklık ve İklim Değişikliği İçin Planlar

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ın başkanlığında, Malatya DSİ 92. Şube Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen "Sulama Suyu Toplantısı" toplantısında Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir ve Yazıhan ilçeleri için sulama planlaması ele alındı. Toplantıda kuraklık ve iklim değişikliğine karşı alınacak önlemler ile suyun planlı ve verimli kullanımı değerlendirildi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya DSİ 92. Şube Müdürlüğü'nde Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir ve Yazıhan ilçelerini kapsayan "Sulama Suyu Toplantısı"na başkanlık etti.

Toplantıda, üreticilerin yaşadığı su sıkıntılarına yönelik çözüm önerileri ve önümüzdeki dönem için uygulanacak planlar masaya yatırıldı.

Ölmeztoprak, "Malatya'nın bereketli toprakları için su hayati bir damar. Deprem sonrası yenilenen altyapı, kuraklık ve iklim değişikliği gibi riskler üreticimizin emeğini korumak için güçlü bir planlamayı zorunlu kılıyor" dedi.

Verimli su kullanımı için teknoloji devrede

Milletvekili Ölmeztoprak, suyun verimli kullanılabilmesi için otomasyon ve uzaktan takip sistemlerinin devreye alındığını belirterek, "Kuraklık ve iklim değişikliğine karşı rezerv su yönetimi ve baraj doluluk oranları düzenli olarak planlanıyor. Üreticilerimiz erken uyarı sistemleriyle bilgilendiriliyor, doğru sulama zamanlaması için destekleniyor" ifadelerini kullandı.

"Ortak çalışma ile güçlü koordinasyon"

İlçe ziraat odaları, sulama birlikleri ve kooperatiflerle kurulan güçlü koordinasyon sayesinde sahadaki ihtiyaçların anlık olarak takip edildiğini vurgulayan Ölmeztoprak, "Kayısıdan sebzeye, yem bitkilerinden meyveye kadar geniş ürün yelpazesi daha güvenli ve bereketli sezonlara kavuşacak" diye konuştu.

Toplantıya, DSİ 9. Bölge Müdür Yardımcısı, Malatya DSİ 92. Şube Müdürü, Tarım İl Müdür Yardımcısı, AK Parti İl Yönetimi, ilçe başkanları, ziraat odaları ve sulama birlikleri temsilcileri katıldı. - MALATYA