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Malatya'da Kar Yağışı Nedeniyle Darende-Gürün Yolu Kapandı

Malatya'da Kar Yağışı Nedeniyle Darende-Gürün Yolu Kapandı
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Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kayseri-Malatya arasında yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle Darende-Gürün yolunun trafiğe kapandığını duyurdu. Sürücüler zorunlu olmadıkça bu güzergahı kullanmamaları konusunda uyarıldı.

(MALATYA)- Kayseri- Malatya arasında yoğun kar yağışı ve sis etkisini artırdı, Darende-Gürün yolu trafiğe kapandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada, "Darende-Gürün arasında yol trafiğe kapanmıştır. Hemşehrilerimizin zorunlu olmadıkça bu hattı kullanmamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Darende ile Gürün arasındaki yol, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı. Karla mücadele ekiplerinin aralıksız çalışmalara devam ettiği belirtilirken, yetkililer sürücülere zorunlu olmadıkça bu güzergahı kullanmamaları konusunda çağrıda bulundu.

Vali Yavuz sosyal medya hesabında Darende-Gürün arasındaki yolun trafiğe kapalı olduğunu şu ifadelerle duyurdu:

"Değerli  Malatyalı kardeşlerim, Kayseri-Malatya arasında yoğun kar yağışı ve sis mevcut olup, karla mücadele devam etmektedir. Darende-Gürün arasında yol trafiğe kapanmıştır. Hemşehrilerimizin zorunlu olmadıkça bu hattı kullanmamalarını tavsiye ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
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