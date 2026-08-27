Haberler

TOKİ Rezerv Alanında Konteyner Yangını: Yeni Konutlarda Hasar

TOKİ Rezerv Alanında Konteyner Yangını: Yeni Konutlarda Hasar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde TOKİ rezerv alanı inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, çevredeki bazı yeni konutlarda hasara yol açtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN – Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya'nın Battalgazi ilçesinde TOKİ rezerv alanı inşaat sahasında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, bazı yeni konutlarda hasara neden oldu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Ferhadiye Mahallesi'ndeki TOKİ rezerv alanı inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. İşçilerin konakladığı konteynerlerden birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Konteynerde başlayan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Yangını fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, çevredeki bazı yeni konutlarda hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA
Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var

Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı

Felaketin boyutu her saat büyüyor! Ölü sayısı katlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annelik sıcak havada daha da zorlaştı! Ünlü oyuncu isyan etti

Annelik sıcak havada daha da zorlaştı! Ünlü oyuncu isyan etti
Spor salonunda kanlı infaz! Tetiğe peş peşe 16 kez bastı

Spor salonunda kanlı infaz! Tetiğe peş peşe 16 kez bastı
Fenerbahçe'nin Lyon zaferinde dikkat çeken görüntü

Geceye damga vuran kare! Beğeniler yağmur gibi

Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi

Kabadayılığın bedelini çok ağır ödedi! İşte o anlar
İstanbul'da 14 Eylül'de toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul'da o tarihe dikkat! Toplu taşıma ücretsiz olacak
'İslami NATO' genişliyor! Bir ülke daha davet gitti

"İslami NATO" genişliyor! Bir ülkeye daha davet gitti
Oğlu için hastaneye koştu! Alişan'dan sert tepki: Dayanamadım, çıktım

Oğlu için hastaneye koştu! Alişan'dan özel hastaneye tepki