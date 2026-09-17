Malatya’da Filistin için 'Gökyüzü çocuklara kalsın' etkinliği

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Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Filistin'de devam eden İsrail zulmünde çocuklar üzerindeki ağır etkilere dikkat çekmek amacıyla Malatya'da öğrenciler gökyüzüne uçurtmalar bıraktı.

Malatya'da 100. Yıl Kent Parkı'nda düzenlenen programda İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırıma dikkat çekildi. Özellikle sivillerin yaşamını yitirmesi, çocukların güvenlik, barınma ve temel ihtiyaçlara erişim konusunda karşı karşıya kaldığı insani koşullar etkinlikle gündeme taşındı.

"Gökyüzü Çocuklara Kalsın" sloganıyla gerçekleştirilen programa çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrenciler, Filistin'deki yaşıtlarıyla dayanışma amacıyla Türk ve Filistin bayraklarının renklerini taşıyan uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. Etkinlikte çocukların savaşlardan uzak bir dünyada yaşaması gerektiği mesajı verildi. Öğrencilerin uçurduğu uçurtmalarla "Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın" çağrısı yapıldı.

Programda konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz da Gazze'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Türkiye'nin hak, hukuk ve adalet anlayışından yana olduğunu söyledi.

"MESAJIMZI HAK, HUKUK, ADALETTİR"

Türkiye'nin yalnızca kendi coğrafyasına değil tüm dünyaya söyleyecek sözü bulunduğunu ifade eden Yavuz, "Tüm dünyaya mesajı olan bir milletiz. Mesajımız hak, hukuk, adalettir. Haklının yanında yer almaktır, zulme karşı çıkmaktır. Onun için diyoruz ki uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın" ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşananlara dikkati çeken Yavuz, uluslararası toplumu eleştirerek, "Bugün dünyanın gözü önünde bir halk soykırıma tabi tutuluyor. Çocuklar, yaşlılar, kısacası herkes katlediliyor. ve maalesef insanlık sessiz ve suskun. Bu duruma maalesef yeterince tepki verilmiyor" dedi.

Yavuz, konuşmasında "Siyonizmin esir aldığı dünya hala maalesef uyandırılmayı bekliyor. İnşallah uyandırma hareketi bu topraklardan neşet edecektir" ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin zulme karşı sesini yükseltmeye devam edeceğini belirten Yavuz, insanların inancı veya etnik kökeni üzerinden ayrım yapmadıklarını belirterek, "Bugün evlatlarımız buradan tüm dünyaya mesaj veriyor. Görsünler, biz barışın yanındayız. Kardeşliğin yanındayız ve dünyaya barışı hakim kılacağız. Ben evlatlarımızın gözünde bu umudu, bu arzuyu gördüm ve çok mutlu oldum" dedi.

Kaynak: ANKA