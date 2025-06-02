Malatya'da Asayiş ve Güvenlik Faaliyetleri Raporu Açıklandı

(MALATYA)- Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025 yılının mayıs ayına ait emniyet asayiş ve güvenlik verilerini paylaştı. Vali Yavuz, "4 bin 682 gram metamfetamin, 6 bin 550 adet sentetik ecza, 293 gram esrar, 3 gram skank, 470 gram sentetik kannabinoid, 9 gram kokain ve 480 kök kenevir ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2025 yılının mayıs ayına yönelik "Güvenlik Faaliyet" verilerini basın mensuplarıyla paylaştı. Valilik İl binasında yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolunay Başer de hazır bulundu.

Vali Seddar Yavuz, şunları söyledi:

"Bir taraftan depremin izlerini silerken, öbür taraftan da huzur ve güvenliğin tam olarak sağlanması için terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda, mayıs ayı içerisinde 2025 yılı içerisinde 10 operasyon gerçekleştirilmiş, 9 gözaltı yapılmış, biri tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Ülkemize yönelen göçmen kaçakçılığıyla ilgili mücadelemiz de kararlılıkla devam ediyor. 1 Mayıs – 31 Mayıs tarihleri arasında 9 operasyon gerçekleştirilmiş, 9 organizatör yakalanmış, bir organizatör tutuklanmış, bir organizatör ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bu dönemde 58 düzensiz göçmen yakalanmış ve geri gönderme merkezine teslim edilmiştir.

Narkotik operasyonları

Zehir tacirlerine yönelik olarak narkotik operasyonlarımız devam ediyor. 1 Mayıs - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında 216 olay ve operasyon gerçekleştirilmiş, 282 zanlı gözaltına alınmış, 43'ü tutuklanmış, 18'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

4 bin 682 gram metamfetamin, 6 bin 550 adet sentetik ecza, 293 gram esrar, 3 gram skank, 470 gram sentetik kannabinoid, 9 gram kokain ve 480 kök kenevir ele geçirilmiştir.

Kaçakçılıkla da mücadelemiz devam ediyor. Mayıs ayı içerisinde 14 operasyon gerçekleştirilmiş, 22 kişi gözaltına alınmıştır.

1 Mayıs-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında huzur operasyonlarında bin 188 olay meydana gelmiş, 906 zanlı gözaltına alınmış, 335'i tutuklanmıştır.

Hırsızlıkta azalış meydana geldi

Hırsızlık konusuna da yine değinecek olursak; olay sayısı bakımından 2024 yılı aynı dönemi, 2025 ile kıyasladığımızda, 2024 yılında 34 olay, 2025 yılında 32 olay meydana gelmiş olup yüzde 5,8 oranında 2024'e göre bir azalış meydana gelmiştir.

Araç sayısı bir ayda yüzde 7,4 arttı

Tescilli araç sayısı yüzde 7,4 artışla 243 bin 890 olmuştur. Ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı itibarıyla; 2022 yılında 147, 2023 yılında 220, 2024 yılında 198, 2025 yılında 209 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir.

Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hem hemşerilerimizin, Malatyalı kardeşlerimizin, hem de aziz milletimizin şimdiden bayramını kutluyor; bayram trafik tedbirlerini planlıyoruz ve bu planlamalarımızı sizlerle daha detaylı paylaşacağız."