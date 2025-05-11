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Malatya'da Anneler Günü Etkinliği: Gazzeli Annelere Destek Mesajı

Malatya'da Anneler Günü Etkinliği: Gazzeli Annelere Destek Mesajı
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Malatya Okul Öncesi Derneği, Anneler Günü'nde düzenlediği etkinlikte Gazzeli annelere destek olunarak insanlık dramına dikkat çekildi. Dernek Başkanı Şahide Baran, Filistin'deki zulmü kınayarak tüm annelerin dualarıyla Gazzeli kardeşlerinin yanında olduklarını ifade etti.

Depremler sonrası Malatya'nın kültürel, sosyolojik ve psikolojik yaralarını sarmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Malatya Okul Öncesi Derneği, Anneler Günü dolayısıyla özel bir program düzenledi.

Kadınlara ve ailelere yönelik eğitimlerin, atölyelerin ve karşılıklı etkileşimlerin yer aldığı "Kadın Kadına Aile Sohbetleri" projesi kapsamında organize edilen etkinlikte Gazzeli annelere destek mesajı verildi. Programa, Malatya Okul Öncesi Derneği Kurucu Başkanı Şahide Baran, eğitimci Fikriye Özkan, Malatya eski İl Müftüsü Ramazan Dolu'nun eşi Ayşe Dolu, çok sayıda anne ve davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Şahide Baran, Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, Gazzeli annelerin sesi olduklarını vurguladı. Baran, "Bugün burada Malatya'da bulunan tüm annelerimizle bir araya gelerek hem Anneler Günümüzü kutluyoruz hem de Gazzeli kardeşlerimizin sesi oluyoruz. Orada yaşanan zulüm karşısında sessiz kalamayız. Dualarımızla, boykotlarımızla ve haykırışlarımızla her zaman onların yanındayız" dedi.

Baran, Gazze'den bir annenin sözlerini anımsatarak ve yaşanan acılara dikkat çekerek, "Bir annenin, 'Vallahi uyuyor doktor bey, evde de böyle uyur, iğne yap Allah aşkına kalbim yanıyor' feryadı hepimizin yüreğinde derin yaralar açtı. Bu acıların tarif edilecek bir yanı yok. Ancak biliyoruz ki zulmün karşısındaki iman ve direniş asla yok olmayacak" ifadelerine yer verdi.

Programda, Gazzeli anneler için dualar edilirken, annelik kavramının insanlık onuruyla birlikte yüceltildiği vurgulandı. Baran, "Bizler burada bulunan ya da bulunmayan tüm annelerle, geçmişimizden aldığımız güçle insanlık için bedenen ve ruhen buradayız. Bu zulmün artık son bulmasını istiyoruz ve tüm Müslüman aleminden adım atılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Program, Anneler Günü vesilesiyle katılımcılara çiçekler takdim edilerek ve toplu dua edilerek sona erdi. Şahide Baran, etkinliğe destek veren basın mensuplarına da teşekkür ederek, Türkiye'deki ve dünyadaki tüm annelerin Anneler Günü'nü yürekten kutladığını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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