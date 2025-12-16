Haberler

Malatya'da 'akran zorbalığı' haberlerine velilerden tepki

Malatya'da 'akran zorbalığı' haberlerine velilerden tepki
Malatya'da 13 yaşındaki bir öğrencinin akran zorbalığı iddiaları sonrası hastaneye kaldırılmasının ardından veliler, basında yer alan haberlerin çarpıtıldığını belirterek duruma tepki gösterdi. Veliler okul idaresini desteklediklerini ifade etti.

Malatya'da 13 yaşındaki bir öğrencinin akran zorbalığı iddiaları sonrası hastaneye kaldırılmasının ardından veliler konuyla ilgili basında yer alan haberlerin çarpıtıldığını belirterek duruma tepki gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde Battalgazi ilçesinde bulunan Kemal Özalper Ortaokulu'nda akran zorbalığı iddiaları sonrası bir öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olay sonrası basından yer alan haberlere tepki gösteren öğrenci velileri yaptıkları açıklamada, okul idareci ve öğretmenlerinin yanında olduklarını söyledi.
Veliler adına konuşan Hatice Topal, "Bütün anne-babalara söylüyoruz. Zorbalık evde başlar. Çocuklarınız bugün gelip zorbalık yapıyorsa bunun sorumlusu arkadaşları ya da öğretmenleri değil. Evde sıkıntı vardır. Okulda matematik, fen, İngilizce öğretilir. Küfür, şiddet, zorbalık öğretilmez. Öğretmenlerin elinde sihirli değnek yok. Öğrencilerin zorbalığından çok veli zorbalığı vardır. Milli Eğitim, ülkemizin kalbidir. Siz eğer bu kalbe vurursanız nefesini, umudunu kesersiniz" dedi.
Kemal Özalper Ortaokulu Okul Aile Birliği Üyesi Paşaköşkü Mahalle Muhtarı Sema Karataş ise bu tür sıkıntıların her okulda yaşanabileceğine dikkat çekip basında çıkan haberlerin çarpıtıldığını kaydederek, "Bu haberleri okulumuzu karalama amaçlı yapıldığını düşünüyorum. Bu haberlerden rahatsızız. Okulumuz geçen yıl 31 burslu öğrenci sayısı ile büyük bir başarıya imza attı. Müdüründen öğretmenine başarılı bir idare var. İyi bir okulumuz var. Basına konu olan haberdeki kız çocuğumuz iyi, servise çıkartıldı. Öğretmenler ilgilenmediği söylemini kabul etmiyoruz. Okulumuzun imajını zedeleyip, karalamasınlar. Veli, öğrenci, öğretmen, idare hepsi duyarlıdır" diye konuştu. - MALATYA

