Malatya'da 4,27 milyar liralık içmesuyu yatırımları

Yeşilyurt, Doğanşehir ve Akçadağ'da yürütülen projelere ilişkin teknik verileri paylaşan Ölmeztoprak, içmesuyu isale hattı, sulama rehabilitasyonu ve baraj çalışmalarıyla birlikte toplam yatırım büyüklüğünün yaklaşık 4 milyar 270 milyon liraya ulaştığını, projelerin belirlenen takvim doğrultusunda ilerlediğini, altyapı yatırımlarının Malatya'nın su temini ve tarımsal üretim kapasitesini güçlendirmeyi hedeflendiğini ifade etti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya genelinde devam eden içmesuyu ve sulama yatırımlarını Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri ve teknik ekiplerle birlikte sahada inceledi.

İsale hattı ve içmesuyu deposu tamamlandı

Ölmeztoprak, Yeşilyurt Gündüzbey Mahallesi'nde devam eden içmesuyu isale hattı çalışmalarını yerinde takip etti. 9,5 kilometre uzunluğundaki hattın tamamlandığını belirten Ölmeztoprak, 20 bin metreküp kapasiteli içmesuyu deposunun da hazır hale getirildiğini açıklayarak, projenin yıllık 88,44 milyon metreküp içmesuyu temin kapasitesine sahip olduğunu, 2026 yılı toplam maliyetinin 1 milyar 60 milyon lira olduğunu ifade etti.

Deprem sonrası altyapının daha dayanıklı hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Ölmeztoprak, kaptaj bağlantılarının tamamlanmasının ardından sistemin tam kapasiteyle devreye alınacağını söyledi.

Pınarbaşı kaptaj sahasında önemli bağlantı

Pınarbaşı kaptaj alanında da incelemelerde bulunan Ölmeztoprak, içmesuyu sisteminin ana kaynaklarından biri olan bu bölgede yürütülen çalışmaların kesintisiz su temini açısından önemli olduğunu dile getirdi. Ana bağlantı noktalarının tamamlanmasıyla birlikte Malatya'nın su ihtiyacının daha güvenli şekilde karşılanacağını belirtti.

Sulama altyapısında sona doğru

Doğanşehir Dedeyazı Mahallesi'nde yürütülen sulama rehabilitasyon çalışmalarını da yerinde inceleyen Ölmeztoprak, üçüncü etapta sona yaklaşıldığını açıklayarak, proje kapsamında 28 bin metre kanal yenilemesi planlanırken, 27 bin 700 metresinin tamamlandığını 10 sifondan 8'inin modernize edildiğini söyledi.

Açık sistemden kapalı sisteme dönüştürülen 11 kilometrelik hatla birlikte su kayıplarının azaltılacağını belirten Ölmeztoprak, "Basınçlı boru sistemleriyle su iletiminde verimlilik artırılıyor" dedi.

Çalışmalarda fiziki gerçekleşme oranının yüzde 88'e ulaştığını açıklayan Ölmeztoprak, üçüncü kısmın maliyetinin 1 milyar 260 milyon lira, toplam proje maliyetinin ise 2 milyar 380 milyon lira olduğunu kaydetti. Projenin Temmuz 2026'da tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Sultan suyu barajı ve yeni köprü projesi

Akçadağ Gölpınar Mahallesi'nde Sultan Suyu Barajı ve çevresindeki çalışmaları da inceleyen Ölmeztoprak, barajın deprem sonrası kapsamlı bir rehabilitasyon sürecinden geçtiğini ifade etti. Mevcut su tutma kapasitesi korunarak güçlendirilen barajın, su yönetimi açısından kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

Yağışların mevsim normallerine yaklaşmasıyla birlikte baraj doluluk oranlarında artış gözlendiğini belirten Ölmeztoprak, sulama sezonu öncesinde su rezervlerinin yeterli seviyeye ulaştığını söyledi.

Bölgede yapımı süren yeni köprü hakkında da bilgi veren Ölmeztoprak, 9,5 metre genişliğinde çift yönlü ulaşım sağlayacak köprünün Haziran ayında hizmete açılmasının planlandığını açıkladı.

Yeşilyurt Çarmuzu Mahallesi'nde bulunan Babuktu Deresi'nde planlanan taşkın kontrol tesisi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ölmeztoprak, 2 bin metre uzunluğunda koruma tesisi ve 7 menfez inşa edileceğini belirtti. Projenin Haziran 2026 itibariyle ihalesi yapılarak işe başlanmasının planlandığını ifade etti.

"Altyapı yatırımları kararlılıkla sürüyor"

Ölmeztoprak, içmesuyundan sulamaya, taşkın korumadan kırsal altyapıya kadar yürütülen yatırımların Malatya'nın altyapı direncini artırdığını belirterek, "Malatya'mızın ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda süreci yakından takip ediyoruz. Bu yatırımlar hem tarımsal üretimi destekleyecek hem de uzun vadede güçlü bir altyapı oluşturacaktır" dedi.

Ölmeztoprak, "Yürütülen yatırımlara sağlanan destekler ve sürecin hızlandırılması noktasında başta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olmak üzere, Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider'e, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'ya DSİ 9. Bölge Müdürlüğümüz, DSİ İl Müdürlüğümüz ve katkı sunan tüm kurumlara teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı