Madagaskar'da Siyasi Kriz: Devlet Başkanı Rajoelina Görevden Alındı

Madagaskar Devlet Başkanı Andry Rajoelina, ülkeyi terk etmesinin ardından parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclisi feshettiğini duyurdu. Ulusal Meclis'te yapılan oylamada ise "görevi terk ettiği" gerekçesiyle Devlet Başkanı Rajoelina'nın görevden alınmasına karar verildi. Daha sonra Madagaskar Silahlı Kuvvetlerine bağlı elit askeri birlik CAPSAT, yönetime el koyduğunu duyurdu.

Doğu Afrika ülkesi Madagaskar'da Devlet Başkanı Andry Rajoelina'nın ülkeyi terk etmesiyle yaşanan siyasi kriz derinleşiyor. Rajoelina yaptığı açıklamada, parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclisi feshettiğini belirtti. Hükümet karşıtı göstericiler, başkent Antananarivo sokaklarına geri dönerek Devlet Başkanı Rajoelina'nın istifasını talep etti. Ulusal Meclis'teki milletvekilleri ise "görevi terk ettiği" gerekçesiyle Devlet Başkanı Rajoelina hakkında azil süreci başlattı. Yapılan oylama sonucu Devlet Başkanı Rajoelina'nın görevden alınmasına karar verildi. Rajoelina'nın partisi IRMAR milletvekilleri de Rajoelina'nın görevden alınması yönünde oy kullandı. Madagaskar Silahlı Kuvvetlerine bağlı elit askeri birlik CAPSAT tarafından yapılan açıklamada ise yönetime el koyulduğu duyuruldu. CAPSAT lideri Albay Michael Randrianirina ulusal radyoda yaptığı açıklamada, "İktidarı ele geçirdik" ifadelerini kullandı. Albay Randrianirina, ordunun Ulusal Meclis hariç tüm kurumları feshettiğini belirtti.

Rajoelina, "Güvenli bir yer bulmak zorunda kaldım" demişti

51 yaşındaki Madagaskar Devlet Başkanı Rajoelina dün sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, yurt dışında olduğunu doğrulamasa da, "Hayatımı korumak için güvenli bir yer bulmak zorunda kaldım. Tüm bunlara rağmen çözüm aramaktan asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı. Askeri bir kaynak ve yabancı bir diplomat Reuters'a yaptığı açıklamada, Rajoelina'nın pazar günü Fransız askeri uçağıyla ülkeden ayrıldığını aktardı.

Protestolarda en az 22 kişi hayatını kaybetmişti

Madagaskar'da Eylül ayında su ve elektrik kesintilerine karşı protesto gösterileri başlamış, gençlerin yoğun olarak destek verdiği eylemler kısa sürede yolsuzluk ve kötü yönetime tepki olarak kitlesel bir hal almıştı. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda en az 22 kişi hayatını kaybetmişti. 2009'daki darbede kritik bir rol oynayan elit askeri birlik CAPSAT geçtiğimiz hafta sonu protestoculara destek vererek "Göstericilere ateş açmayı reddettiğini" duyurmuştu. Gelişmelerin ardından ordu General Demosthene Pikulas'ı yeni genelkurmay başkanı olarak atamıştı. Ayrıca Senato, anayasaya göre devlet başkanının yokluğunda seçimlere kadar bu görevi üstlenen Senato Başkanı'nı görevden alarak yerine Jean Andre Ndremanjary'ı getirmişti.

Rajoelina'nın ofisinden yapılan açıklamada ise ordunun "Yasadışı şekilde ve zor kullanarak iktidarı ele geçirme girişimi başlattığı" belirtilerek, "Durumun son derece ciddi olması nedeniyle bu istikrarsızlaştırma girişimini şiddetle kınıyor ve ülkenin tüm güçlerini anayasal düzeni ve ulusal egemenliği savunmak için birleşmeye çağırıyoruz" denilmişti.

Andry Rajoelina, 2009'da ordunun desteklediği darbeyle dönemin Devlet Başkanı Marc Ravalomanana'yı devirerek iktidara gelmişti. Rajoelina, 34 yaşında Afrika'nın en genç lideri unvanını kazanarak 4 yıl boyunca iktidarda kaldı ve 2018 ve 2023 seçimlerinden sonra tekrar iktidara gelmişti. - ANTANANARIVO