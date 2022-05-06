Lüleburgaz'da "Hıdırellez" Coşkusu - Haberler

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Lüleburgaz'da "Hıdırellez" Coşkusu

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Lüleburgaz'da 'Hıdırellez' Coşkusu

Lüleburgaz'da Hıdırellez, Lüleburgaz Belediyesi’nin iki yıl aradan sonra Lüleburgaz Kent Ormanı’nda düzenlediği şenlikle kutlandı. Yerel sanatçıların yer aldığı şenlikte vatandaşlar ateşten atladı, emekçi kadınlar stantlar açtı.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (ANKA) - Lüleburgaz'da Hıdırellez, Lüleburgaz Belediyesi'nin iki yıl aradan sonra Lüleburgaz Kent Ormanı'nda düzenlediği şenlikle kutlandı. Yerel sanatçıların yer aldığı şenlikte vatandaşlar ateşten atladı, emekçi kadınlar stantlar açtı.

Lüleburgaz Belediyesi'nin pandemi nedeniyle iki yıldır çevrimiçi düzenlemek zorunda kaldığı Hıdırellez Şenliği'nin 21'incisi bu yıl Kent Ormanı'nda gerçekleştirildi. Lüleburgaz Belediyesi ekiplerinin hummalı bir çalışma sonucunda hazırlıklarını tamamladığı Hıdırellez Şenliği'nde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Şenliğe Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

YOĞUN KATILIM

Bu yıl Kent Ormanı'nda düzenlenen Hıdırellez Şenliği'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar saat 16.00 itibarıyla Lüleburgaz Belediyesi'nin Yeni Tören Alanı ve Altıyol Merkez'den düzenlediği ücretsiz ring seferleriyle şenlik alanına geldi. Şenlikte sahne alan grup ve sanatçıların yanı sıra alanda üretici kadınlar da stantlar açtı.

ATEŞ, DOSTLUK, BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN YANDI

Şenlikte ayrıca dev Hıdırellez ateşi de büyük bir coşku eşliğinde yakıldı. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de vatandaşlarla birlikte Hıdırellez Ateşi'nin üzerinden atlayarak dilek tuttu.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Murat Gerenli, Hıdırellez, Lüleburgaz, Emekçi, Yerel, Haberler

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