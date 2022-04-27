Lüleburgaz Belediyesi, İçme Suyu Çalışmalarında Son Aşamaya Geldi

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (ANKA) - Lüleburgaz Belediyesi'nin yaklaşık 3 yıl önce içme suyu hatlarında başlattığı yenileme çalışmalarında son aşama 5-6 Mayıs 2022 tarihlerinde 48 saatlik su kesintisinin ardından tamamlanacak. Başkan Murat Gerenli, " Lüleburgaz'ın bir sorununu daha çözüme kavuşturuyoruz. Komşularımıza bugüne kadar göstermiş oldukları sabır için teşekkür ederim. Yapacağımız son çalışmayla birlikte kentimizdeki içme suyu hatlarında meydana gelen kesinti ve arızalar en aza inecek" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 3 yıl önce içme suyu hatlarında başlattığı yenileme çalışmalarında artık sona geldi. Üç yılda 26 kilometrelik içme suyu hattını yenileyen Lüleburgaz Belediyesi, 5-6 Mayıs 2022 tarihlerinde kentin ana içme suyu ihtiyacını karşılayan ve fiziki ömrünü dolduran ana isale hattında çalışma yapılacak. Çalışma kapsamında kent genelinde 48 saatlik su kesintisi uygulanacak.

"SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

İçme suyu hatlarında yapılan çalışmalarda sona gelindiğini belirten ve vatandaşlara gösterdikleri sabır için teşekkür eden Başkan Gerenli, "Lüleburgaz'ın bir sorununu daha çözüme kavuşturuyoruz. Komşularımıza bugüne kadar göstermiş oldukları sabır için teşekkür ederim. Yapacağımız son çalışmayla birlikte kentimizdeki içme suyu hatlarında meydana gelen kesinti ve arızalar en aza inecek" diye konuştu.