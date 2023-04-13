Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli: 'Gençlerimizin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz'

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, “Zamanın Tanıkları Lüleburgaz Mezar Taşları” adlı projesiyle bölge birinici olarak TÜBİTAK Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Ramazan Yaman Fen Lisesi öğrencisi Ata Mustafa Gültekin ile bir araya geldi. Gerenli, “Lüleburgaz Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Zamanın Tanıkları Lüleburgaz Mezar Taşları" adlı projesiyle bölge birinici olarak TÜBİTAK Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan Ramazan Yaman Fen Lisesi öğrencisi Ata Mustafa Gültekin ile bir araya geldi. Gerenli, "Lüleburgaz Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi öğrencisi Ata Mustafa Gültekin, kentte işgal döneminde büyük bir kısmı yok olan ve Osmanlı döneminden kalan mezar taşlarındaki yazıları günümüz Türkçesi'ne aktardı. Gültekin, bu doğrultuda danışman öğretmeni Mustafa Özgür'ün rehberliğinde TÜBİTAK'a 'Zamanın Tanıkları Lüleburgaz Mezar Taşları' isimli projeyle başvurdu. İlk olarak mezar taşlarını tek tek tespit eden Gültekin, ardından mezar taşlarında yazan yazıları uydu üzerinden görülebilecek şekilde internet ortamına taşıdı. Gültekin'in TÜBİTAK tarafınca yapılan değerlendirilen projesi; İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nin olduğu bölgede birinci seçildi.

Gültekin, sevincini Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ile paylaştı. Başkan Gerenli ile buluşan başarılı genç, projesi hakkında Gerenli'ye ayrıntılı bilgi verdi. Gültekin'in başarısının tüm Lüleburgaz'ı gururlandırdığını kaydeden Başkan Gerenli ise "Elde ettiği bulgularla heyecan verici sonuçlar ortaya çıkararak TÜBİTAK Türkiye Finali'ne katılmaya hak kazanan sevgili Ata'yı ve değerli öğretmenlerini tebrik ediyorum. Lüleburgaz Belediyesi olarak gençlerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Projesi hakkında bilgi veren Ata Mustafa Gültekin de kaybolmuş mirası günyüzüne çıkarmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şunları söyledi:

"Amacımız kültürel mirasımızı yükseltmekti. Onun haricinde Solaklar 60 ve 63. Bölük mezar taşları çok önemli. Yeniçeri ocağına ait mezar taşları. Yeniçeri mezar taşları arasında daha da önemli olanlar var. Bunların varlığı taşra sarayının buradaki vaziyetini ortaya çıkarıyor."