Lise öğrencileri yaz tatilinde hem öğreniyor, hem de üretiyor Kimya bölümü öğrencilerinden Elif Hayat Başak: "Meslek derslerinde gördüğümüz şeyleri pekiştirmek için yaz ayında da burada çalışıyoruz" "Burada yaptığımız şeylerin gelecekte de çok işe yarayacağını eminim" Kimya Bölümü Teknisyeni...

Lise öğrencileri yaz tatilinde hem öğreniyor, hem de üretiyor

Kimya bölümü öğrencilerinden Elif Hayat Başak:

"Meslek derslerinde gördüğümüz şeyleri pekiştirmek için yaz ayında da burada çalışıyoruz"

"Burada yaptığımız şeylerin gelecekte de çok işe yarayacağını eminim"

Kimya Bölümü Teknisyeni Berrin Güçlü:

"Yaz tatili boyunca bunu zevkle yapıyoruz"

"Talep öğrenciden gelince biz de seve seve canla buraya üretime geliyoruz"

Okul Müdürü Süleyman Sırrı Kabadayı:

"Burada çalışmalarının karşılığında bir asgari ücret kadar kendilerine ücret veriyoruz"

"Otomatik makinalarımızla şu anda her türlü temizlik maddesini okulumuzda üretebilecek seviyeye ulaştık"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de meslek lisesi öğrencileri yaz tatillerini kimyasal temizlik ürünlerini üretmekle değerlendiriyor.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde Temmuz ayı itibarıyla başlayan çalışmalarına, okullar açılana kadar devam edeceklerini belirterek, kamu kuruluşların talepleri üzerine yüzey temizleyici, kireç çözücü, sıvı el sabunu, çamaşır suyu gibi temizlik malzemelerini üretmeye başladı. Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okulun marka adıyla tescili yapılan temizlik malzemesi üretimini artırmayı hedefleyen idareci ve öğretmenler, çamaşır suyu, kireç çözücü, sıvı el sabunu ve yüzey temizleyici gibi kimyasalları piyasaya sürmeye başladı. Lisenin kimyasal ürün atölyesinde öğretmenler, teknisyenler ve öğrenciler tarafından yapılan üretimlerin devam edeceği ve yeri ürünlerin de ekleneceği iletildi.

"Üretimlerimize dezenfektan ve kolonya olarak başladık"

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümü öğrencilerinden Elif Hayat Başak, üretime dezenfektan ve kolonya üretimiyle başladıklarını belirterek, "Kimya bölümü olarak meslek derslerinde gördüğümüz şeyleri pekiştirmek için yaz ayında da burada çalışıyoruz. Kendimiz de bir ücret alıyoruz. Hem öğreniyoruz hem kazanıyoruz. Kendimize harçlık çıkarmış oluyoruz aynı zamanda da. Burada yaptığımız şeylerin gelecekte de çok işe yarayacağını eminim. Yaz tatilinde de yüzey temizleyicisi, sıvı el temizleyicisi, çamaşır suyu, kireç çözücü, banyo temizliği gibi şeyler üretiyoruz. Üretimlerimize dezenfektan ve kolonya olarak başladık. Öz güven anlamında yükselme yaşıyoruz. Yapamadığım şeyleri yapmaya başladım. Bu çalışmaları yaparken el becerilerimiz gelişiyor. Haftanın 5 günü buradayız, çalışıyoruz. Yaz tatilinde tatil yapmak istemiyoruz. Sonuçta bu işi kendi isteğimizle yapıyoruz. Kendimize bir şey katıyoruz, kendimizi gelişiyoruz. İnşallah gelecekte de işe yarar bunlar" dedi.

"Yaz tatili boyunca bunu zevkle yapıyoruz"

Kimya Bölümü Teknisyeni Berrin Güçlü ise zamanla tecrübe kazandıklarını belirterek, "Biz burada pandemi döneminde Sırrı müdürümüz sayesinde maske üretimiyle işe başladık. Daha sonra dezenfektan ve kolonya üretimiyle atölye kurulumumuzla temizlik ürünlerine yöneldik. İlk başta tecrübesizlikten dolayı yavaş yavaş üretim yapmaya başladık. Bu yıl bizim 3. yılımız. Şu an çok gelişmiş vaziyette ve otomatik sistemimiz var. Öğrenciler ile birlikte döner sermayeye bağlı olarak çalışmalarımız devam ediyor. Yaz tatili boyunca da bunu zevkle yapıyoruz. Bu bizim önceliklerimizden geliyor. Yaz tatilinde de üretim yapmayı çok arzu ediyorlar. Özel kurumlar olsun, yurtlar olsun, siparişler oluyor. Talep öğrenciden gelince biz de seve seve canla buraya üretime geliyoruz. Öğrencilerimizle birlikte bir şeyler üretmek, bir şeylere katkı sağlamak. Hem onlara hem çevreye hem de okulumuza maddi katkı sağlıyor. Bu durumdan memnunuz" diye konuştu.

"Otomatik makinelerimizle şu anda her türlü temizlik maddesini okulumuzda üretebilecek seviyeye ulaştık"

Okul Müdürü Süleyman Sırrı Kabadayı ise otomatik makineleriyle her türlü temizlik maddesini okullarında üretebilecek seviyeye ulaştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hem bizden talep geliyor hem de çocuklardan geliyor. Şöyle ki geçtiğimiz yıllarda biz pandemi sürecinde dezenfektan üretimine başlamıştık. Dezenfektan üretimi ile birlikte atölyemizi modern bir atölye haline getirdik. Otomatik makinelerimizle şu anda her türlü temizlik maddesini okulumuzda üretebilecek seviyeye ulaştık. Öncelikle öğrencilerimize teşekkür etmek istiyorum. Hem yaz tatilinde olmalarına rağmen buraya gelip çalışıyorlar. Burada çalışmalarının karşılığında bir asgari ücret kadar kendilerine ücret veriyoruz. Ama tabi çocuklarımızın amaçları para değil, öncelikle bir şeyleri daha iyi öğrenmek. Okul döneminde öğrenmiş oldukları teorik bilgileri uygulamalı bir şekilde gerçekleştirmek suretiyle hem bilgilerini daha iyi hale getiriyorlar, hem de becerilerini ve tecrübelerini arttırmış oluyorlar."