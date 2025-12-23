Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Libyalı mevkidaşı Al-Haddad ile bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad ile Türkiye'de bir araya geldi ve baş başa görüşme yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Mohamed Ali Ahmed El Haddad ile Genelkurmay Başkanlığında bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad ile bir araya geldi. Al-Haddad Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşılandı. Gerçekleştirilen törenin ardından Al-Haddad ile Bayraktaroğlu baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
