Libya'daki Çatışmalar Nedeniyle 82 Türk Vatandaşı Yurda Döndü

Libya'nın başkenti Trablus'ta yaşanan çatışmalar ve güvensizlik ortamı nedeniyle 82 Türk vatandaşının yurda dönüşünün sağlandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Trablus'ta meydana gelen çatışmalar ve güvensizlik ortamı nedeniyle bu şehirden ayrılmak isteyen vatandaşların Türkiye'ye havayoluyla intikaline destek amacıyla bir ihtiyat planlaması yaptı. Türkiye'ye dönmek isteyen 82 vatandaşın Libya'dan çıkışlarına destek olunarak, Türkiye'ye dönmeleri sağlandı. - ANKARA