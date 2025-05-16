Libya'daki Çatışmalar Nedeniyle 82 Türk Vatandaşı Yurda Döndü

Libya'daki Çatışmalar Nedeniyle 82 Türk Vatandaşı Yurda Döndü
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Libya'nın Trablus şehrindeki çatışmalar ve güvensizlik dolayısıyla Türkiye, 82 vatandaşının yurda dönüşünü sağladı. Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların güvenli bir şekilde ülkeye intikal etmeleri için bir planlama yaptı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta yaşanan çatışmalar ve güvensizlik ortamı nedeniyle 82 Türk vatandaşının yurda dönüşünün sağlandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Trablus'ta meydana gelen çatışmalar ve güvensizlik ortamı nedeniyle bu şehirden ayrılmak isteyen vatandaşların Türkiye'ye havayoluyla intikaline destek amacıyla bir ihtiyat planlaması yaptı. Türkiye'ye dönmek isteyen 82 vatandaşın Libya'dan çıkışlarına destek olunarak, Türkiye'ye dönmeleri sağlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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