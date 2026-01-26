Haberler

Üsküp'ten itfaiye gönüllü timleri Mudanya'da

Güncelleme:
Kuzey Makedonya'nın Bayram İtfaiyesi Gönüllü İtfaiye Timleri, Bursa'nın Mudanya İtfaiye Amirliği'ni ziyaret ederek itfaiyecilik üzerine tecrübe ve bilgi paylaşımında bulundu.

Kuzey Makedonya'nın Üsküp ilçesinde faaliyet gösteren Bayram İtfaiyesi Gönüllü İtfaiye Timleri, Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Mudanya İtfaiye Amirliği'ni ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaret, iki ülke itfaiye teşkilatları arasında bilgi paylaşımı ve mesleki dayanışmayı güçlendiren önemli bir buluşma oldu.

Mudanya İtfaiye Amirliği'ne gelen Bayram İtfaiyesi gönüllü timleri, Mudanya İtfaiye Grup Amiri Taner Baykal tarafından karşılandı. Ziyaret kapsamında gönüllü itfaiyecilik sistemi, yangın ve afetlere müdahale süreçleri, ekip organizasyonu ve saha uygulamaları üzerine karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişinde bulunuldu.

Görüşmeler sırasında Mudanya İtfaiye Amirliği'nin çalışma yapısı, kullanılan araç ve ekipmanlar ile operasyonel süreçler hakkında misafir itfaiyecilere detaylı bilgiler aktarıldı. Bayram İtfaiyesi gönüllü timleri ise Üsküp'te yürüttükleri çalışmalar, gönüllülük esasına dayalı organizasyon yapıları ve sahada edindikleri tecrübeleri paylaştı.

Ziyaretin, gönüllü itfaiyecilik bilincinin yaygınlaştırılması ve uluslararası tecrübe paylaşımının artırılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. İtfaiye Amiri Taner Baykal, farklı ülkelerden gelen gönüllü itfaiye ekipleriyle yapılan bu tür ziyaretlerin, mesleki gelişime ve karşılıklı anlayışa önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona ererken, Bayram İtfaiyesi Gönüllü İtfaiye Timleri, Mudanya İtfaiye Amirliği'ndeki temaslarının ardından programları doğrultusunda yolculuklarına devam etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
