Kuzey Kore: Nükleer Silahsızlanma Hayalden İbaret

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, nükleer silahlara sahip olma kararlılığının sürdüğü belirtilerek, " Güney Kore'nin sürekli dile getirdiği 'nükleer silahsızlanma' fikri teorik ve pratik açıdan çoktan imkansız hale gelmiştir" denildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un ABD ziyaretinin yankıları sürerken, Kuzey Kore'den Lee'ye tepki geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, Lee'nin ABD Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nde bir konuşma yaptığı hatırlatılarak, "Lee, güvenlik ortamındaki değişime uygun olarak Güney Kore-ABD ittifakını modernize edeceğini ve iki ülkenin provokasyonlara birlikte karşı koyacağını söyledi. Hatta bize 'zavallı ama sert bir komşu' diye hakaret etti ve mantıksız 'nükleer silahsızlanma' fikrinden bahsetti" ifadeleri kullanıldı.

"Güney Kore gözü dönmüş bir düşman"

Lee'nin söylemlerinin Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye beslediği düşmanlığın kanıtı olduğu belirtilerek, " Güney Kore, Kuzey Kore ile çatışma fikrini devlet politikası olarak belirlemiş, gözü dönmüş bir düşman devlettir. Güney Kore'de ondan fazla hükümet değişmiş olsa da, Kuzey Kore karşıtlığı değişmemiştir. Aynı durum Lee Jae Myung yönetimi için de geçerlidir" değerlendirmesinde bulunuldu.

"Nükleer silaha sahip olmak kaçınılmaz bir seçenek"

Güney Kore lideri Lee'nin göreve başlamasının ardından Kuzey Kore ile ilişkileri düzeltme iradesine sahipmiş gibi davrandığı kaydedilen açıklamada, "Ancak Lee, gerçek niyetini gizleyemedi ve bir süre makul açıklamalarda bulunduktan sonra çatışma manyağı olduğunu ortaya koydu" denildi.

Lee'nin ABD'de sergilediği davranışların ve nükleer silahsızlanmadan bahsetmesinin Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye yönelik çatışmacı tutumunun göstergesi olduğu savunulan açıklamada, "Bu fırsattan yararlanarak, nükleer silah sahibi devlet konumumuzun dışarıdan gelen düşmanca tehditleri caydırmaya yönelik kaçınılmaz bir seçenek olduğunu kendisine bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Nükleer silahsızlanma saf bir hayal"

Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip olma politikasını değiştirebilmek için, Kore Yarımadası ile dünyadaki siyasi ve askeri ortamı değiştirmek gerektiği vurgulanarak, "Devletimizin itibarı ve onuru olan nükleer silahlardan vazgeçmeme kararlılığımızı sürdürüyoruz" denildi.

Lee'nin "nükleer silahsızlanma" konusundaki düşüncelerinin "saf bir hayal" olduğu belirtilen açıklamada, " Güney Kore'nin sürekli dile getirdiği 'nükleer silahsızlanma' fikri teorik ve pratik açıdan çoktan imkansız hale gelmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Güney Kore'nin nükleer silahsızlanma umudunun "saçma" olduğu vurgulanarak, "Lee, kalıtsal bir hastalığa benzeyen çılgın nükleer silahsızlanma hayallerinin Güney Kore dahil kimseye fayda sağlamayacağını anlamalıdır" açıklaması yapıldı. - PYONGYANG