Kuzey Kore lideri Kim'den ABD'ye müzakere sinyali: 'Nükleer silahsızlanma takıntısından vazgeçerlerse, masaya oturabiliriz'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ABD ile müzakere ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, içi boş nükleer silahsızlanma takıntısını bir kenara bırakır ve mevcut gerçekleri kabul ederek Kuzey Kore ile barış içinde yaşamak isterse, onlarla masaya oturmamamız için hiçbir neden kalmaz" dedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, dün sona eren 14. Yüksek Halk Meclisi toplantısının 13. oturumunda konuşma yaptı. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, konuşmasında yılın başından bu yana elde edilen başarılara vurgu yapan Kim, tarım, sanayi, eğitim, bilim ve sağlık dahil pek çok alanda kalkınma hedeflerine ulaşıldığını ifade etti. Özellikle savunma alanındaki ilerlemenin ülkesi için kritik önemde olduğunu söyleyen Kim, "Kuzey Kore, kimseye boyun eğmeyecek ve tahakküm altına girmeyecek bağımsız bir sosyalist devlettir. Öz savunma kabiliyetlerini güçlendirme hedefi, asla taviz verilmemesi gereken en önemli ulusal önceliktir" ifadelerini kullandı.

"Daha güçlü silahları sürekli devamlı olarak elimizde bulundurmalıyız"

Kim, son zamanlarda atılan adımların Kuzey Kore'ye güçlü bir savaş caydırıcılığı kazandırdığını söyledi. Bu ivmenin sürmesi gerektiğinin altını çizen Kim Jong-Un, "Ulusumuzun egemenliğini ve güvenliğini koruma konusunda sorumlu davranmalı ve tüm askeri tehditleri püskürtebilecek daha da güçlü silahları devamlı olarak elimizde bulundurmalıyız. Ordumuzu modern savaşa tam olarak hazırlamaya yönelik çabalarımızı kararlılıkla sürdürmeli ve savunma yeteneklerimizi daha da artırmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Kim: "Kursk'taki kahramanlıklar, gençlerin orduya desteğini artırdı"

Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'nın Kursk bölgesine gönderilen Kuzey Kore askerlerinden övgüyle söz eden Kim, "Denizaşırı operasyon birliklerimizin son dönemdeki kahramanca başarılarının ardından, topluma bir kahramanlık dalgası yayıldı. Gençler arasında orduya destek konusunda eşi benzeri görülmemiş bir artış yaşandı. Korelilerin ulusal bilinçle ayağa kalkmasıyla, olumlu bir atmosfer oluştu" diye konuştu.

Kursk bölgesinde hayatını kaybeden askerlerin ailelerine destek için başlatılan bağış kampanyalarının yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Kim, "Bu eylemler, halkımızın eşsiz erdemleri ile asil ahlakını ve toplumumuzun dayanışma azmini açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

"Düşmanlarımız provokatif eylemlerle gerilimi tırmandırıyor"

Konuşmasının önemli bir bölümünü Kore Yarımadası'nı çevreleyen zorlu güvenlik ortamına ayıran Kim, "ABD ve müttefikleri, ülkemizin güvenlik endişelerini hiçe sayarak gerilimi daha da tırmandıran provokatif eylemlere girişiyor. Tehlike, birkaç yıl öncesine kıyasla bile önemli ölçüde arttı" ifadelerini kullandı.

ABD, Güney Kore ve Japonya'nın bölgede gerçekleştirdiği askeri tatbikatların Kuzey Kore'ye yönelik tehdidin göstergesi olduğunu savunan Kim, "Rakiplerimizin maceracı ve gösterişli askeri eylemleri, kara, deniz ve hava olmak üzere tüm alanlarda öngörülemez tehlikeli durumlara yol açtı. Nükleer güçler arasındaki gerginliğin eşi benzeri görülmemiş şekilde tırmanması, karşı karşıya olduğumuz askeri ve siyasi durumun vahametini göstermektedir" şeklinde konuştu.

"Her türlü tehdide karşılık vermeye hazırız"

Tüm tehditlere rağmen Kuzey Kore'nin geçmişe göre daha güvende olduğunu iddia eden Kim, "ABD ve müttefiklerinin askeri gücüyle doğru orantılı olarak artan fiziksel caydırıcılığımız, düşmanlarımızın savaş çıkarma iradesini tamamen bastırmakta ve bölgedeki güç dengesini sağlamaktadır. Düşmanlarımızın bunu inkar etmesi zor olacaktır" dedi.

Kuzey Kore'nin nükleer caydırıcılığının ülkeyi muhtemel işgal ve saldırılardan koruma yeteneğini kanıtladığını ifade eden Kim, "Mevcut gerçekler, askeri gücümüzü durmaksızın artırmak için gösterdiğimiz özverili çabaların tamamen haklı olduğunu ortaya koymuştur. Daha önce de belirttiğim gibi, güç yoluyla güvenliği sağlamak ve barışı korumak değişmez tercihimizdir. Rakiplerimiz mutlak gücümüzü durduracak hiçbir araç veya yönteme sahip değildir ve asla da olmayacaktır. Her türlü tehdide karşılık vermeye hazırız" uyarısında bulundu.

"Nükleer silahlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz"

ABD ve müttefiklerinden gelen "nükleer silahsızlanma" çağrılarına sert tepki gösteren Kim, "100 yıl boyunca çağrıda bulunsalar dahi, nükleer silahlara sahip olduğumuz gerçeği asla değişmeyecek. Nükleer silahlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü, Dünya ABD'nin bizi nükleer silahlardan vazgeçirdikten sonra ne yapacağını çok iyi biliyor" değerlendirmesini yaptı.

Kuzey Kore'yi "nükleer silahsızlanmaya" teşvik etmeyi amaçlayan hiçbir yaptırıma boyun eğmeyeceklerinin altını çizen Kim, "Düşman güçlerin yaptırımları bize daha güçlü olmayı öğretti. Bu sayede hiçbir baskıyla ezilemeyecek derecede bir direnç geliştirdik. Yaptırımlar veya güç gösterisi yoluyla bizi dize getirebileceklerine inanıyorlarsa, yanılıyorlar" diye konuştu.

Kim'den Güney Kore ve müttefiklerine nükleer saldırı tehdidi

Kuzey Kore lideri Kim, nükleer silah kullanan emperyalist güçler var olduğu sürece, ülkesinin askeri gücünü artırmayı sürdüreceğini vurguladı. Kuzey Kore'nin nükleer caydırıcılığının şu anda sadece birincil ve asli "caydırıcılık" görevini yerine getirdiğini hatırlatan Kim Jong-Un, "Umarım nükleer caydırıcılığımızın ikincil görevini yerine getirmesine gerek kalmaz. Daha önce de belirttiğim üzere; nükleer caydırıcılığımız ikincil görevini yerine getirmek zorunda kalırsa, Güney Kore ve müttefiklerinin askeri teşkilatları ve altyapıları anında çöker ve yok olur. Böylesine tehlikeli bir gelişmeyi kesinlikle istemiyorum" şeklinde konuştu.

"Güney Kore ile asla masaya oturmayacağız ve birleşmeyeceğiz"

Buna rağmen Washington yönetimi ile muhtemel müzakerelere açık kapı bırakan Kim, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptıkları görüşmeleri hatırlatarak, "ABD Başkanı Trump'ı hala iyi olarak hatırlıyorum" dedi.

İlişkilerin normalleşmesi için ABD yönetimini gerçekçi olmaya çağıran Kim, "ABD, içi boş nükleer silahsızlanma takıntısını bir kenara bırakır ve mevcut gerçekleri kabul ederek Kuzey Kore ile barış içinde yaşamak isterse, ABD ile masaya oturmamamız için hiçbir neden kalmaz" değerlendirmesinde bulundu.

Ancak Güney Kore ile hiçbir şekilde ilişki kurmayacaklarının altını çizen Kim, "Güney Kore ile asla masaya oturmayacağız ve birlikte hiçbir şeye girişmeyeceğiz. Ayrıca, ulusal çıkarlar açısından kritik önemde olan siyasetini ve ulusal savunmasını yabancı güçlere emanet etmiş bir ülkeyle birleşme niyetimiz de kesinlikle yoktur" ifadelerini kullandı.

Kim, Trump ile ilişkisi hakkında ilk kez yorum yaptı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un konuşması sırasında Donald Trump ile olan ilişkisi hakkında ilk kez doğrudan yorum yapması dikkat çekti. Kim'in kız kardeşi Kim Yo-Jong, temmuz ayında yaptığı açıklamada ağabeyi ve Trump arasındaki kişisel ilişkilerin "fena olmadığını" söylemişti. - PYONGYANG