Kuzey Kore, İHA Teknolojisini Modernize Ediyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, geliştirilen son teknoloji insansız hava araçlarının (İHA) performans testini denetleyerek, İHA'ların yapay zeka uyumu ile operasyonel kabiliyetlerini arttırma talimatı verdi.

Nükleer silah ve balistik füze programı ile Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artıran Kuzey Kore, bu kez geliştirdiği son teknoloji insansız hava araçlarını (İHA) görücüye çıkardı. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, ülke lideri Kim Jong-Un, stratejik-taktik keşif ve saldırı İHA'ları ile çok amaçlı İHA'ların performans testini denetledi. İHA'ların teknik özellikleri ve savaş kabiliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Kim, İHA teknolojilerinin modern muharebede giderek önemli hale gelen bir askeri unsur olduğunu vurguladı. Kuzey Kore ordusunu modernize etmenin öncelikli görevlerden biri olduğunu ifade eden Kim, bu kapsamda İHA'ların yapay zeka entegrasyonu ile operasyonel kabiliyetlerini arttırma talimatı verdi. - PYONGYANG