Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine doğru orta menzilli bir balistik füze fırlattı. Son füze denemesini geçen yıl 5 Kasım'da yapan Kuzey Kore'nin bu hamlesi ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralmaya hazırlanan Donald Trump ve hükümetine gözdağı olarak yorumlandı. Öte yandan füze denemesinin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Güney Kore'de olduğu bir dönemde yapılması da dikkat çekti.
Son füze denemesini geçen yıl 5 Kasım'da yapan Kuzey Kore, sessizliğini bozdu. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang'ın yerel saat ile 12.05'te Japon Denizi istikametine doğru bir balistik füze fırlattığı bildirildi.
JAPONYA ALARM DURUMUNA GEÇTİ
İlk belirlemelere göre füzenin saat 12.12'de Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü kaydedildi. Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani hükümetin alarm durumuna geçtiğini belirterek füzeyle ilgili analiz çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
GÜNEY KORE FÜZE DENEMESİNİ DOĞRULADI
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada ise Pyongyang'ın denemesi doğrulanırken, fırlatılan füzenin orta menzilli balistik füze olduğu ifade edildi. Uçuş ve irtifa gibi detayları belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
TRUMP VE HÜKÜMETİNE GÖZDAĞI
Kuzey Kore'nin son füze denemesi, ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralmaya hazırlanan Donald Trump ve hükümetine gözdağı olarak yorumlandı.
BLINKEN GÜNEY KORE'DEYDİ
Denemenin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in siyasi temaslarda bulunmak için Güney Kore'de olduğu bir dönemde yapılması da dikkat çekti.