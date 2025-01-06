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Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi

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Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine doğru orta menzilli bir balistik füze fırlattı. Son füze denemesini geçen yıl 5 Kasım'da yapan Kuzey Kore'nin bu hamlesi ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralmaya hazırlanan Donald Trump ve hükümetine gözdağı olarak yorumlandı. Öte yandan füze denemesinin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Güney Kore'de olduğu bir dönemde yapılması da dikkat çekti.

Son füze denemesini geçen yıl 5 Kasım'da yapan Kuzey Kore, sessizliğini bozdu. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pyongyang'ın yerel saat ile 12.05'te Japon Denizi istikametine doğru bir balistik füze fırlattığı bildirildi.

JAPONYA ALARM DURUMUNA GEÇTİ

İlk belirlemelere göre füzenin saat 12.12'de Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü kaydedildi. Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani hükümetin alarm durumuna geçtiğini belirterek füzeyle ilgili analiz çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi

GÜNEY KORE FÜZE DENEMESİNİ DOĞRULADI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada ise Pyongyang'ın denemesi doğrulanırken, fırlatılan füzenin orta menzilli balistik füze olduğu ifade edildi. Uçuş ve irtifa gibi detayları belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

TRUMP VE HÜKÜMETİNE GÖZDAĞI

Kuzey Kore'nin son füze denemesi, ABD'de 20 Ocak'ta yönetimi devralmaya hazırlanan Donald Trump ve hükümetine gözdağı olarak yorumlandı.

Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi

BLINKEN GÜNEY KORE'DEYDİ

Denemenin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in siyasi temaslarda bulunmak için Güney Kore'de olduğu bir dönemde yapılması da dikkat çekti.

Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıVEFA:

İyki Amerika var. Yoksa, Dünyada kaos, Savaş hiç bitmezdi. Şimdi ABD yi, gören hiç olmazsa sopasını arkasına saklıyor. Trump gelince, Dünyada herşey daha güzel olacak!!

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Yorum Beğenme189
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Haber Yorumlarıdehide:

Trump eğer Reise tabi olmaya devam ederse korkmasına gerek yok. Çünkü bütün liderler Dünya Lideri Erdoğandan korkuyor. Onun koruduğu ülkeye saldırmaya cesaret edemezler.

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme85
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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

yok öyle bir şey, Trump Birleşik Devletlerin başına 20 Ocak tarihinde geçecektir. ondan sonra görürsünüz kim kime göz dağı veriyor :)

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme52
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Haber YorumlarıMerxas:

yaşasın ABD yaşasın İSRAİL biji Rojava..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme56
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Haber Yorumlarırihamma baxhiyeva:

Kim denilen Koreli dingile sempati duyanlar sırf o adamın lüks hayatı keyfi bozulmasın diye ülkesindeki milyonlarca insan açlıkla boğuşuyor kamplarda işkence ediliyor.. güç konusuna gelince değil Amerika Güney Kore bile 2 günde devirir orayı..

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Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarıebru arslan:

blınken tam bır seytan kımbılır neler yaıtrdıda füze fırlatıldı

Yorum Beğen29
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Haber YorumlarıNAKRE:

Dünya neyine diken üstünde boş boş haberler hiçbir halt olmaz ayrıca ABD'yi yorumlarda savunanlarda zeka düzeyi düşük insanlar

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Ercan Karakurt sen bir o ç.sun

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Haber YorumlarıGoker Deveci:

Vay cahil vay

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Haber Yorumlarıhsyn cskn:

iran itrail tiyatrosunun bir benzerini de abd kuzey kore arasında izliyoruz olan dünya halklarına olacak firavunlar yine kana susamış

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