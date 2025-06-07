Kuzey Kore'de Geniş Çaplı İnternet Kesintisi

Kuzey Kore'de Geniş Çaplı İnternet Kesintisi
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Kuzey Kore'de yaşanan internet kesintisi, hükümete ait web siteleri ve resmi haber ajanslarına erişimi engelledi. Kesintinin içeriden kaynaklandığı ve bağlantıların etkilenmiş olabileceği bildirildi.

Kuzey Kore'de yaşanan internet kesintisi sonucu hükümete ait web siteleri ile ve resmi haber sayfalarına erişim sağlanamadı.

Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi meydana geldi. Kesinti sonucu Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı dahil hükümete ait resmi internet siteleri ile resmi haber ajansları ve ulusal havayolu şirketi Air Koryo'ya giriş yapılamadı. Kuzey Kore'nin internet ve teknoloji altyapısını izleyen araştırmacılar, kesintinin siber saldırıdan ziyade içeriden kaynaklanmış olabileceğini, Çin ve Rusya üzerinden yapılan bağlantıların etkilenmiş olabileceğini belirtti.

Dünyanın en sıkı şekilde kontrol edilen internet sisteminden biri

Kuzey Kore, çevrimiçi iletişimin her türlüsüne erişim de dahil olmak üzere dünyanın en sıkı şekilde kontrol edilen internet sistemlerinden birine sahip. Halk yalnızca hükümet tarafından kurulan ve geniş bir küresel ağa bağlı olmayan bir intranet'e erişim sağlayabiliyor. Geniş internet erişimi sadece hükümet ve az sayıdaki elit kesime sağlanıyor.

Kuzey Kore'de daha önceki yıllarda siber saldırılardan kaynaklandığı düşünülen büyük internet kesintileri yaşanmıştı. Ülkede, hükümetin istihbarat aygıtı tarafından yönetilen "Lazarus" adlı bir grup da dahil olmak üzere seçkin hacker grupları faaliyet gösteriyor. Bu ekipler, yabancı kurum ve şirketlere yönelik saldırılardan ve son zamanlarda kripto para hırsızlıklarından ve kara para aklamalarından sorumlu tutuluyor. Kuzey Kore yönetimi ise bilgisayar korsanlığı, kripto para hırsızlığı ve diğer siber suçlara karıştığı iddialarını reddediyor. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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