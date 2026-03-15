Kuzey Kore, ultra hassas çoklu roketatar sistemlerini test etti

Kuzey Kore, 600 milimetre ultra hassas çoklu roketatar sistemlerinin test edildiği bir atış tatbikatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Ülke lideri Kim Jong-Un, söz konusu silah sisteminin ihtiyaç duyulması halinde kitlesel yıkıcılıkta bir saldırı aracı olarak kullanılacağını belirterek, "Bu silah kullanılırsa, menzili içindeki düşman altyapısı tamamen yok olur" uyarısında bulundu.

Kuzey Kore, dün gerçekleştirdiği füze denemesini doğruladı. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, 2 topçu birliğinin katılımıyla 600 milimetre ultra hassas çoklu roketatar sistemlerinin test edildiği bir atış tatbikatı gerçekleştirildiği bildirildi. Çoklu roketatar sistemlerinin 420 kilometrelik menzile sahip olduğu aktarılarak, dünkü tatbikat kapsamında 364 kilometre uzaklıkta Doğu Denizi'nde bulunan hedeflerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi.

"Ölümcül bir silah"

Tatbikatı bizzat yöneten Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, test edilen 600 milimetre ultra hassas çoklu roketatar sistemlerini "oldukça ölümcül" bir silah olarak niteledi. Dünyada bu silah sisteminin performansını aşabilecek başka hiçbir taktik silahın bulunmadığını öne süren Kim, "Bu durum önümüzdeki birkaç yıl için de böyle olmayı sürdürecek. Ancak elbette, o zamana kadar bununla yetinmeyeceğiz" dedi.

Kim'den kitlesel yıkım uyarısı

Güçlü saldırı kabiliyetinin, savaş caydırıcılığının en önemli unsuru olduğunun altını çizen Kuzey Kore lideri, "Ancak, bu tür savunma amaçlı caydırıcılık kabiliyetleri yabancı güçlerin silahlı bir provokasyonunu veya işgal girişimini engelleyemezse, derhal ikinci görevlerini yerine getirerek kitlesel yıkıcılıkta bir saldırı aracı olarak kullanılacaktır. Daha önce de söylediğim gibi, bu silah kullanılırsa, menzili içindeki düşman altyapısı tamamen yok olur" uyarısında bulundu. Kim, bölgede barışı güçlü askeri yetenekler ve caydırıcılık yoluyla sağlamaya kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.

Kuzey Kore füze denemesi yapmıştı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine yaklaşık 10 balistik füze fırlattığı bildirilmişti. Japonya hükümeti de denemeyi doğrulayarak, füzelerin herhangi bir zarara yol açmadığını açıklamıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı