Kutsal Emanetler Sergisi İzmir'de Açıldı

Mevlid Kandili münasebetiyle İzmir Milli Birlik Platformu tarafından düzenlenen Kutsal Emanetler Sergisi, Vali Dr. Süleyman Elban'ın katılımıyla açıldı. Sergide tarihî Kabe örtüleri, Sakal-ı Şerif ve diğer mukaddes emanetler sergileniyor.

Mevlid Kandili münasebetiyle İzmir Milli Birlik Platformu tarafından İzmir'de düzenlenen 'Kutsal Emanetler Sergisi, Vali Dr. Süleyman Elban'ın da katıldığı törenle ziyarete açıldı.

Kutsal Emanetler Sergisi, Milli Birlik Platformu tarafından İzmir Valiliği'nin de katkılarıyla İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde düzenledi. Serginin açılış törenine Vali Dr. Süleyman Elban, İzmir Müftüsü Sinan Kazancı, mukaddes emanet koleksiyoncularından iş insanı Erol Güzel, Milli Birlik Platformu Başkanı Mustafa Beşer ve davetliler katıldı. Açılış programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban kurdeleyi keserek serginin resmi açılışını gerçekleştirdi. Kutsal emanetleri inceleyen Vali Elban, bir yandan da yetkililerden bilgi aldı.

Sergide, geçmişten günümüze ulaşan Kabe örtüleri, Sakal-ı Şerif, Kadem-i Şerif ve çeşitli mukaddes emanetler yer alıyor. Milli Birlik Platformu, serginin 5 gün boyunca 10.00 - 22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağını açıkladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
