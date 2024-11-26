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Kütahyalı Öğrenciler Gastro Antalya Yarışmasında Başarı Sağladı

Kütahyalı Öğrenciler Gastro Antalya Yarışmasında Başarı Sağladı
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Kütahya Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Gastro Antalya Yarışması'nda 6 altın, 6 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Öğrenciler, 'En iyi liseler kategorisi'nde Türkiye üçüncüsü, 'Modern Türk mutfağı kategorisi'nde ise Türkiye ikincisi oldu.

Kütahya Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğrencileri, 'Gastro Antalya Yarışması'nda büyük bir başarıya imza attı. Öğrenciler, yarışmada toplamda 6 altın, 6 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak yeteneklerini kanıtladı. Kütahyalı öğrenciler, 'En iyi liseler kategorisi'nde Türkiye üçüncüsü, 'Modern Türk mutfağı kategorisi'nde ise Türkiye ikincisi oldular.

Başarı sonrası Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Ali Sezer, Yoncalı MTAL'i ziyaret ederek öğrencileri tebrik etti. Ziyarette, öğrenciler yarışmada sundukları yemekleri yeniden hazırlayarak misafirlere sundular. Hasan Başyiğit, öğrencilerin elde ettiği başarının Kütahya için gurur verici olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin kazandıkları özgüvenle gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum" dedi.

Başyiğit, emeği geçen öğretmenlere, sponsorlara ve öğrencilere teşekkür ederek, öğrencilere kitap hediye etti. Bu tür organizasyonların öğrencilerin yeteneklerini geliştirmesi ve profesyonel hayata hazırlanmaları açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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