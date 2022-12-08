Felçli doğan kuzuya yürüteç yapıldı, gittiği ilk yer bakın neresi oldu

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Abaş köyünde bir üretici, doğuştan engelli olduğu için arka ayaklarını kullanamayan kuzusu için kendi imkanlarıyla yürüteç yaptı. Kuzu yürümeye başlamasının ardından ilk olarak annesinin yanına gitti.

Abaş Köy muhtarı Şaban Yeşil'in oğlu lise mezunu 20 yaşındaki Abdullah Yeşil, bir hafta önce dünyaya gelen kuzunun arka ayaklarını felçli olması sebebiyle kullanamadığını fark etti. Yeşil, bunun üzerine internet bir araştırma yaparak kuzuya kendi imkanlarıyla yürüteç yaptı. Plastik borular ve kullanılmayan bisikletin tekerleriyle yürüteç yapan Yeşil, kuzunun rahatlıkla yürümesini sağladı.

"KOŞARAK ANNESİNİN YANINA GİTTİ"

Yeşil, "Kuzuya yürüteç taktırdığım zaman koşarak annesine gitti. Annesinin kuzusunu koklaması beni çok duygulandırdı ve çok mutlu oldum. Kuzunun böyle dünyaya gelmesi sizleri üzdü ancak, yürüdüğünü görünce üzüntümüz yerini sevince bıraktı. İnşallah bu kuzumuz sağlıklı bir şekilde büyür" dedi. Yeşil, kuzunun felçli ayaklarının tedavi için veteriner kontrolünde tedavisinin sürdüğü sözlerine ekledi.