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Vali Işın, öğrencilerin dondurma çağrısına kayıtsız kalmadı

Vali Işın, öğrencilerin dondurma çağrısına kayıtsız kalmadı
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Kütahya Valisi Musa Işın, Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin sosyal medyada yaptığı dondurma çağrısına yanıt vererek Şehit Selman Çelik İlkokulu'nu ziyaret etti ve yaklaşık 80 öğrenciye dondurma ikram etti. Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Işın, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen başarılı öğrencilere daha büyük hediyeler sözü verdi.

Kütahya Valisi Musa Işın, Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin sosyal medyada yaptığı dondurma çağrısına kayıtsız kalmadı. Videoya yorum yapan Işın, Şehit Selman Çelik İlkokulu'nu ziyaret ederek yaklaşık 80 öğrenciye dondurma ikram etti.

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Aile Derneği tarafından Şehit Selman Çelik İlkokulu'nda düzenlenen Yaz Kur'an Kursu'na katılan öğrencilerin sosyal medyada paylaştığı, "Sayın Valimiz bu videoya yorum yaparsa Kur'an kursu hocamız bize dondurma ısmarlayacak." mesajına kayıtsız kalmadı. Videoya yorum yapan Vali Işın, okulu ziyaret ederek yaklaşık 80 öğrenciye dondurma ikram etti.

Öğrencilerle bir araya geldi

Vali Musa Işın'ın ziyaretine İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile Kütahya Aile Derneği Başkanı Ahmet Dalkıran da eşlik etti. Sınıfları gezen Işın, öğrenciler ve öğreticilerle sohbet ederek yaz Kur'an kursundaki eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başarılı öğrencilere hediye sözü verdi

Öğrencilere dondurma ikram eden Vali Işın, 6 hafta sonra yeniden okulu ziyaret edeceğini belirtti. Kur'an-ı Kerim okumaya geçen ve başarılı olan öğrencilere daha büyük hediyeler vereceğini ifade eden Işın, "En güzel Kur'an-ı Kerim okuyana daha büyük hediyelerim var. Dondurmayla sınırlı kalmayacak" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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