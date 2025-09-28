Kütahya Simav'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Kütahya Simav'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını duyurdu. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." - ANKARA