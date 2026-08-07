Haberler

Kütahya Şehir Hastanesi'nde Emzirme Farkındalık Etkinliği

Kütahya Şehir Hastanesi'nde Emzirme Farkındalık Etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Emzirme Haftası nedeniyle Kütahya Şehir Hastanesi'nde anne sütünün önemi ve emzirmenin desteklenmesi amacıyla stant kuruldu. 'Anne ve Bebek Dostu Hastane' unvanına sahip hastanede, hemşireler tarafından bilgilendirme yapılarak anne sütünün ilk 6 ay bebekler için tek başına yeterli olduğu ve sağlık açısından faydaları vurgulandı. Programa hastane yöneticileri, hekimler ve hemşireler de destek verdi.

Dünya Emzirme Haftası kapsamında Kütahya Şehir Hastanesinde anne sütünün önemi ve emzirmenin desteklenmesine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

"Anne ve Bebek Dostu Hastane" unvanına sahip Kütahya Şehir Hastanesinde, Hastane Emzirme Danışmanı hemşireleri tarafından stant kurularak anne ve bebek sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik kapsamında anne sütünün bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimindeki önemi anlatılırken, yaşamın ilk 6 ayında bebeklerin yalnızca anne sütüyle beslenmesinin anne ve bebek sağlığı açısından sağladığı faydalara dikkat çekildi.

Kurulan standı Başhekim Op. Dr. Halil İbrahim Şişman, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Veysel Nijat Baş ile hastane yöneticileri, hekimler ve hemşireler ziyaret ederek çalışmalara destek verdi.

Anne sütü ilk 6 ay önemli

Etkinlikte yapılan bilgilendirmelerde anne sütünün, bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişimi için en uygun besin olduğu vurgulandı. Anne sütünün ilk 6 ay boyunca bebeğin ihtiyaç duyduğu besinleri tek başına karşılayabildiği, kolay sindirildiği ve çeşitli hastalıklara karşı koruyucu özellik taşıdığı belirtildi.

Dünya Emzirme Haftası'nın ise emzirme konusunda farkındalığı artırmak, anne sütüyle beslenmeyi desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla her yıl düzenlendiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem

BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevleri fena karıştı! Erdal Beşikçioğlu: Onların yüzünden buradayım

Cezaevleri fena karıştı: Beni siz ihbar ettiniz, defolup git
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Erdoğan'dan tarihi Mekke Anlaşması çağrısı: Tüm kardeş ülkelere açık
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler