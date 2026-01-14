Haberler

Kütahya OSB yatırımcılarına jandarmadan bilgilendirme semineri

Kütahya OSB yatırımcılarına jandarmadan bilgilendirme semineri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen seminerde, iş kazaları analizi, kimlik bilgilendirme, yabancı uyruklu çalışanların istihdamı ve KADES uygulaması gibi konularda yatırımcılara bilgi verildi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımcılarına yönelik olarak, Kütahya OSB Jandarma Karakolu tarafından bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminere, Kütahya OSB Jandarma Karakolu Komutanı ile Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma astsubaylar katıldı.

Seminer kapsamında; iş kazaları analizi, kimlik bilgilendirme mevzuatı, yabancı uyruklu çalışanların istihdamına ilişkin esaslar ile KADES uygulaması başta olmak üzere, kolluk kuvvetleriyle koordinasyon gerektiren süreçler hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi.

Programda ayrıca Kütahya OSB Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı Süleyman Güneş tarafından iş kazalarına müdahale süreçleri, kazaların sisteme giriş aşamaları, kolluk kuvvetleriyle eş zamanlı çalışma, kök neden analizi ile arşivleme ve raporlama konularında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Katılımcıların görüş ve önerilerinin de alındığı seminer, karşılıklı bilgi paylaşımının artırılması ve farkındalık oluşturulması açısından verimli bir şekilde tamamlandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

AK Partili İnan, Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
Sevgilisi genç kadını otel odasında bırakıp kaçtı, sonra ortalık fena karıştı

Sevgilisini otel odasında bırakıp kaçtı! Sonra ortalık fena karıştı
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

AK Partili İnan, Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü

Eski İHD İzmir Eş Başkanı öldürüldü
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu

Dünyaca ünlü ismin malikanesi olay oldu