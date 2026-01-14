Kütahya OSB yatırımcılarına jandarmadan bilgilendirme semineri

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımcılarına yönelik olarak, Kütahya OSB Jandarma Karakolu tarafından bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminere, Kütahya OSB Jandarma Karakolu Komutanı ile Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma astsubaylar katıldı.

Seminer kapsamında; iş kazaları analizi, kimlik bilgilendirme mevzuatı, yabancı uyruklu çalışanların istihdamına ilişkin esaslar ile KADES uygulaması başta olmak üzere, kolluk kuvvetleriyle koordinasyon gerektiren süreçler hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi.

Programda ayrıca Kütahya OSB Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı Süleyman Güneş tarafından iş kazalarına müdahale süreçleri, kazaların sisteme giriş aşamaları, kolluk kuvvetleriyle eş zamanlı çalışma, kök neden analizi ile arşivleme ve raporlama konularında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Katılımcıların görüş ve önerilerinin de alındığı seminer, karşılıklı bilgi paylaşımının artırılması ve farkındalık oluşturulması açısından verimli bir şekilde tamamlandı. - KÜTAHYA