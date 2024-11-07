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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Arama Kurtarma Ekibi AFAD Tatbikatında Görevde

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Arama Kurtarma Ekibi AFAD Tatbikatında Görevde
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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren KOSB Arama Kurtarma ekibi, AFAD tarafından düzenlenen tatbikatta çadırkent oluşturma ve arama kurtarma çalışmalarında medikal destek gibi önemli görevleri başarıyla üstlenerek afet anlarında müdahale kapasitesini artırdı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren "KOSB Arama Kurtarma" ekibi, AFAD tarafından düzenlenen geniş kapsamlı tatbikata katılarak önemli görevler üstlendi. Gerçekleştirilen tatbikatta, afet anlarında hızlı ve etkin müdahale kapasitesini artırmak amacıyla eğitilen ekip, çadırkent oluşturulmasında çadır kurulum ekibi olarak görev aldı.

KOSB Arama Kurtarma ekibi ayrıca, arama kurtarma çalışmalarında medikal destek sağlama, haberleşme ve kurtarma operasyonları gibi kritik rolleri başarıyla üstlenerek tatbikata önemli katkılarda bulundu. Bu görevler, ekibin afet anlarında organize bir şekilde hareket etme ve bölgeye hızla yardım ulaştırma yeteneklerini pekiştirdi. AFAD koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta yer alan KOSB Arama Kurtarma ekibi, bölgedeki tüm ekiplerin birbiriyle uyum içinde çalışması için büyük bir özveriyle görev yaptı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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