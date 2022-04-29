Kütahya'nın pehlivanları Türkiye Şampiyonu oldu

Kırşehir'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Güreş Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılan Kütahyalı pehlivanlardan Aziz Alp Akın Türkiye Şampiyonu olurken, Sayid Ada ise Türkiye ikinciliğini elde etti.

Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasına katılan Kütahya Mehmet Akif İnan Ortaokulu öğrencisi Aziz Alp Akın 75 kilogramda çıktığı müsabakada rakibini nakavt ederek Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

Kadir Adlım Ortaokulu öğrencisi Sayid Ada ise 44 kilogramda çıktığı minderde Türkiye ikinciliğini elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonu İl Temsilcisi ve Bölge Güreş Antrenörü İbrahim Keser, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada, sporcularının elde ettiği başarının gurur verici olduğunu belirtti.

Nisan ayı içinde yapılan ikinci Türkiye Şampiyonasında madalyalarını aldıklarını dile getiren Keser, "11-15 Nisan tarihleri arasında Afyonkarahisar'da yapılan U-11 Türkiye Güreş Şampiyonasında aldığımız Türkiye 2'nciliğinin ardından 26-28 Nisan tarihleri arasında Kırşehir'de yapılan Türkiye Şampiyonasında da Türkiye birinciliği ve ikinciliği ile ikinci bir sevinci yaşadık. Kütahya'mız bu başarılarla Türk güreşi alt yapısının önemli lokomotifi olma yolunda ilerlemiştir. Sporcularımızı tebrik ediyor başarılarının daim olmasını diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel