Kütahya'nın Pazarlar ilçesinden deprem bölgesine 2 tır yardım malzemesi gönderildi.

Pazarlar Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu kampanyaya bağışlanan battaniye, hazır giyim, çocuk montu, bebek maması ve gıdadan oluşan yardım malzemelerinin yüklendiği 2 yardım tırı dualarla depremden etkilenen vatandaşlarımız için yola çıktı.

Depremzedeler için toplanan yardımlar dualar ile uğurlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan dua törenine Pazarlar Kaymakamı Özlem Doğan, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci ve vatandaşlar katıldı.

"İnşallah bu günleri birlikte aşacağız"

Törende konuşan Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "Belediyemizin organize ettiği yardım kampanyasında bağışlanan battaniye, hazır giyim, çocuk montları, bebek maması ve gıdadan oluşan yardım malzemeler deprem bölgesine 2 tır ile sevkiyatı yapıldı. Tüm hayırsever vatandaşlarımıza, ilçe Kaymakamımız Özlem Doğan'a, ilçemizde faaliyet gösteren Özmay Grup Tekstil firması sahibi Halil Gelmez'e ve çalışanlarına, Belediye personelimize, Halk Eğitim Müdürlüğümüze ve çalışanlarına, ücretsiz olarak nakliyemizi gerçekleştiren Aksoy Ticaret Tahsin Aksoy'a, kamu kurum ve kuruluşlarına, muhtarlarımıza, esnaflarımıza STK' larımıza, gençlerimize, kadınlarımıza emeği geçen adını sayamadığımız herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayrıca arama ve kurtarma faaliyetine destek olarak ilçemizden ve bölgemizden iş makinası ve kurtarma faaliyetinde kullanılacak ekipman ve gönüllü teknik personelimizi dualarla uğurladık. İnşallah bu günleri birlikte aşacağız ve birlikte başaracağız. Önümüzdeki günlerde yeni yardım tırlarını deprem bölgesine ulaştıracağız. Deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Orada yardıma muhtaç olan her vatandaşımıza da sabırlar diliyorum Rabbim aziz milletimizi her türlü afetlerden muhafaza eylesin inşallah" dedi.

İlçe Kaymakamı Özlem Doğan ise, " Ülkece böyle bir sınavdan geçiyoruz. Bu duyarlılığınız için hepinize teşekkür ederim. Kısa zamanda organize olan ilçemiz halkına, muhtarlarımıza ve temsilciklerimize teşekkür ederim. İnşallah bu zor günleri de birlikte atlatacağız. Hepinize teşekkür ederim" diye konuştu. - KÜTAHYA