Kütahya haber! Kütahya Metem Tesisleri'nin Konut Yapımına Açılmasına Mahkeme İkinci Kez 'Dur' Dedi

Kütahya yerel haberi: Kütahya İdare Mahkemesi, MHP’li Kütahya Belediye Meclisi tarafından konut yapımına açılan METEM Tesisleri için ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı verdi. Belediye Meclis Üyesi Ruhsen Kumdalı, “Yazıktır ki belediyemizde ya hukuk bilgisinden tamamen yoksun ya da hiç kondurmak istemem ama çıkarları için Kütahya’yı zarara uğratmaya kararlı bir ekip iş başında. Bu kişiler de yetkilileri yanlış yönlendirerek Kütahya’da hukuksuz, kamu yararına aykırı işlemlerin hayata geçirilmesine neden olmaktalar” dedi.

Kütahya İdare Mahkemesi, MHP'li Kütahya Belediye Meclisi tarafından konut yapımına açılan METEM Tesisleri için ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı verdi. Belediye Meclis Üyesi Ruhsen Kumdalı, "Yazıktır ki belediyemizde ya hukuk bilgisinden tamamen yoksun ya da hiç kondurmak istemem ama çıkarları için Kütahya'yı zarara uğratmaya kararlı bir ekip iş başında. Bu kişiler de yetkilileri yanlış yönlendirerek Kütahya'da hukuksuz, kamu yararına aykırı işlemlerin hayata geçirilmesine neden olmaktalar" dedi.

Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına ait resmi hizmet alanı olan METEM Tesisleri, Kütahya Belediye Meclisi kararıyla plan tadilatıyla konuta açılmış; Belediye Meclis Üyesi Ruhsen Kumdalı, kararı yargıya taşımıştı. Kütahya İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş, karara rağmen taşınmazlar için yapı ruhsatları düzenlenerek inşaata başlanmıştı. Kumdalı'nın yeniden yargıya başvurması üzerine Kütahya İdare Mahkemesi, oy birliğiyle planın iptaline karar verdi.

"BELEDİYEMİZ TARAFINDAN YAPILACAK İTİRAZ BOŞUNA BİR ÇABA OLARAK KALMAYA MAHKÜM GÖRÜNMEKTE"

Kumdalı, mahkeme kararını Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle METEM Tesisleri önünde açıkladı.

İlk yürütmeyi durdurma kararı sonrası belediye tarafından inşaatın durdurulmaması üzerine yeniden idare mahkemesine başvurduklarını belirten Kumdalı, şöyle konuştu:

"15 Nisan 2022 tarih ve 2022/209 Esas No'lu karar ile bu kez de verilmiş ruhsatlara ve bu ruhsatları dayanak alarak yapılmakta olan inşaat işleri hakkında da yürütmeyi durdurma kararına varılmıştır. Bu karar, imar ve planlama müdürlüğünün yanlış bilgilendirmesiyle benim de dahil olduğum, hatamı anlayınca iptali için çırpındığım ve yürekli 19 hemşehrimle birlikte verdiğimiz mücadelede kazandığımız ilk hukuk zaferi oldu. Şimdi ise Kütahya İdare Mahkemesi'nin 2021/867 Esas ve 2022/432 Karar No'lu Kütahya Belediyesi'nce yapılan plan değişikliğinin hukuka uyarlılığı olmadığını saptayan ve plan değişikliğinin iptaline 28 Temmuz 2022 tarihinde oy birliğiyle karar verildiği bilgisi taraflara tebliğ edilmiş durumda. Kuşkusuz bu karara karşı Kütahya Belediyesi'nin Danıştay nezdinde itiraz hakkı bulunsa da kararın hukuki temellerinin sağlamlığı karşısında Belediyemiz tarafından yapılacak itiraz boşuna bir çaba olarak kalmaya mahküm görünmekte" dedi.

"BU KİŞİLER DE YETKİLİLERİ YANLIŞ YÖNLENDİREREK KÜTAHYA'DA HUKUKSUZ, KAMU YARARINA AYKIRI İŞLEMLERİN HAYATA GEÇİRİLMESİNE NEDEN OLMAKTALAR"

Bu kararı içeren Kütahya Belediyesi'nin hukuka aykırı bazı uygulamaları konusunda müfettişlerce soruşturma yürütüldüğünü aktaran Ruhsen Kumsalı, yürütülen soruşturmanın mahkemeye taşındığını ve bu kararı alan Belediye Başkanı ve meclis üyeleri dahil tüm sorumluların yargılanmasının yakında başlayacağını söyledi. Kütahya Belediyesi'nin hukuka aykırı uygulamalarının sadece plan değişiklikleri ile sınırlı kalmadığını ileri süren Kumdalı açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Nitekim özellikle kamu ihalelerinde sadece acil uygulama gerektiren deprem sel vb. afetler halinde kullanılması gereken kamuyu zarara uğratarak yandaş müteahhitlere kaynak aktarma aracına dönüşmüş olan 21/b maddesi ile ihale düzenlenmesi alışkanlığı konusunda yapmış olduğum suç duyuruları hakkında alınmakta olan 'yargılamaya gerek yok' kararlarının da yeniden ele alınarak yaratılan kamu zararını bu zararın sorumlulardan tahsil edileceği günler de hepimizin tahmin ettiği gibi artık çok yakın. Yazıktır ki belediyemiz ya hukuk bilgisinden tamamen yoksun ya da hiç kondurmak istemem ama çıkarları için Kütahya'yı zarara uğratmaya kararlı bir ekip iş başında. Bu kişiler de yetkilileri yanlış yönlendirerek Kütahya'da bunun gibi hukuksuz, kamu yararına aykırı işlemlerin hayata geçirilmesine neden olmaktalar."

"ACABA KÜTAHYA HALKI İÇİN BU ÇUKURU DOLDURUR MU"

Mahkeme kararından duydukları memnuniyeti belirten mahalle sakinleri de Kütahya Belediyesi'nden açılan çukuru doldurması talebinde bulundu. Belediye Başkanı Alim Işık'a seslenen bir vatandaş, "Biz baştan Belediye Başkanımıza gittiğimizde 'Burası özel mülkiyet. Size iskan için imza istemeye geldiklerinde keşke bunu vermeseydiniz de burayı ben Kütahya halkı için almak istiyorum, ben vereyim parasını size, burayı ben halkıma mal edeyim deseydiniz keşke' dedik. Onu yapmadı. Acaba Kütahya halkı için bu çukuru doldurur mu? Zaten bir deprem alanı bölgesindeyiz. Koca bir çukurla bırakacak değildir değil mi Kütahyamızda?" dedi.

"BİZİM AMACIMIZ SİYASET DEĞİL, BİZİM AMACIMIZ SADECE ÇOCUKLARIMIZA GELECEĞİMİZE YEŞİL ALAN BIRAKABİLMEK"

Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit'e tepki gösteren bir başka vatandaş ise şu ifadeleri kullandı:

"Daha ruhsat çıkmadan ağaçları katleden Başkan, 'Burası benim tapulu yerim' diyerek bizleri darp etmeye kalktı ama maalesef ağaçlarımızı kurtaramadık. İnşallah bundan sonra yüce adaletin verdiği karara, oy birliğiyle olması vesilesiyle, bundan sonra akıllarını başlarına alırlar ve burayı doldurma niyetine girerlerse çok mutlu oluruz. Mahalleliler olarak da onlara teşekkür ederiz bundan sonra. Eğer doldurup eski haline getirirlerse. Bizim amacımız siyaset değil, bizim amacımız sadece çocuklarımıza geleceğimize yeşil alan bırakabilmek."