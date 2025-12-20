Kütahya Gazeteciler Cemiyeti'nde Genel Kurul heyecanı

KÜTAHYA (İHA) – Kütahya Gazeteciler Cemiyeti'nin Olağan Genel Kurulu, merkez ve ilçelerden çok sayıda basın mensubunun katılımıyla gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Erkan Sağlam, üyelerin güvenoyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Divan başkanlığını Ahmet Arabacı'nın yaptığı genel kurulda faaliyet raporları okunurken, üyeler söz alarak görüş, talep ve önerilerini dile getirdi.

Genel kurulda konuşan Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam, 2017 yılından bu yana yürüttükleri çalışmalara değinerek, "Gazeteciler Cemiyetimizin değerli üyeleri; 2017 yılında geldiğimiz bu görevimizde çok güzel anlara şahit olduk. Faaliyet raporumuzda yaptığımız çalışmalar anlatıldı. Bunlar sadece bazıları. Gerek ilçelerimizdeki üyelerimizle gerekse merkezdeki üyelerimizle iletişimimizi hiç koparmadık. İnşallah bundan sonra da birlik ve beraberlik için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yeni döneme ilişkin hedeflerini de paylaşan Sağlam, eksiklerin farkında olduklarını vurgulayarak, "Son dönemimizde bazı eksikliklerimiz oldu. Bizler bu eksiklerimizin farkındayız. İnşallah yeni dönemde bunları artıya çevirerek yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte yeni projelerimizi hayata geçireceğiz. Özellikle eğitim süreci önemli bir başlığımız olacak" ifadelerini kullandı.

"Sizlerden gelen tüm taleplere açık olacağız"

Basın camiasına yönelik yeni projelerin müjdesini de veren Sağlam, "Basın mensuplarımız arasında yılın enleri ödül törenini yaparak bir ilke daha imza atmak istiyoruz. Genç meslektaşlarımız için yeni çalışmalar hedefliyoruz. En büyük projemiz birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek olacak. Sizlerden gelen tüm taleplere açık olacağız. Bugüne kadar bizlere destek olan tüm üyelerimize ve dostlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Kongremiz hayırlı uğurlu olsun inşallah" diye konuştu.

Genel kurulda söz alan cemiyet üyesi Mehmet Yaylıoğlu ise Kütahya'daki cadde ve sokaklara vefat etmiş gazetecilerin isimlerinin verilmesi önerisini gündeme getirdi. Öneri, üyelerden ilgi gördü.

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti'nin, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ile Ege Gazeteciler Federasyonu üyesi olduğuna dikkat çeken Sağlam, yüksek katılımın cemiyetin birlik ve kurumsal gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

Genel kurul sonunda yeni dönem yönetim ve kurulları şu şekilde belirlendi:

Yönetim Kurulu: Erkan Sağlam, Alibey Aydın, Fatma Çakır, Hüseyin Efe, M. Mert Özalp, Serdar Yiğit, M. Rıdvan Cebecioğlu.

Yedek Üyeler: Bünyamin Çapgulaş, Oğuzhan Kılıç, Ercan Kolku, Mustafa Altıntaş, Mehmet Yaylıoğlu, Mustafa Arıgümüş, Fatma Sümer Soyalp.

Disiplin Kurulu: Ramazan Aydemir, Hüseyin Gezgin, Merve Ergün.

Denetleme Kurulu: Ahmet Arabacı, Engin Sağlam, Mehmet Akın.

Genel kurul, iyi dilek ve temennilerle sona erdi. - KÜTAHYA