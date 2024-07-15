Üye Girişi
Haberler

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri Şehitlerini Anma Töreni Gerçekleşti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya-Eskişehir muharebelerinde şehit olan Türk askerlerinin anısına düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Programda, bölgede yaşananlar hakkında konuşmalar yapıldı ve katılımcılar arasında Kütahya Vali Yardımcısı, AK Parti Milletvekili ve diğer yetkililer bulunuyordu.

Kütahya- Eskişehir muharebeleri şehitlerini anma töreni gerçekleşti

KÜTAHYA - Kütahya-Eskişehir muharebelerinde Ağaçköy, Ağızören, Aslanlı, Dedik, Duaköy, Kepez, Kızık, Kızılcakaya, Kükürt ve Yakaca köyleri bölgesinde Yunan 3'üncü kolordusu ile savaşa giren Fahrettin Altay komutasındaki Türk 5'inci grubunun şehitleri yad edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Hatim Duası okundu. Cevizdere Şehitleri ve Gazileri Araştırma ve Tanıtım Derneği Onursal Başkanı Adem Öztürk açılış konuşmasında bulunarak bölgeyi kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu gereği koruma altına aldıklarını ifade etti.

Milli Mücadele dönemi harp sahaları araştırmaları bulunan Yazar Süleyman Duman da programda yaptığı konuşmada, bölgede yaşananlar hakkında duygu ve düşüncelerini aktardı.

Anma etkinliğine Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti il Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, CHP Tavşanlı ilçe Başkanı Galip Savaş, Cevizdere Şehitleri ve Gazileri Araştırma Derneği başkanı Tuna İşleyen ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fahrettin Altay Eskişehir Kütahya Kepez Yerel Haberler

Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

 EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi

21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi

Bakmadan Geçme

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 15 Temmuz Euro kaç lira? Kabine Toplantısı Gündemi 16 Temmuz: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı ne kadar? Aşure Günü neler oldu, önemi nedir? Aşure Günü'nün fazileti nedir, neden kutlanır? BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 15 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (15 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Sela ne zaman okunur, anlamı nedir? Sela nedir, Türkçe anlamı ne demek? 15 Temmuz'da sela okunacak mı? 15 Temmuz'da sela saat kaçta, nerede okunacak? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı gündemi nedir? YKS ne zaman açıklanacak 2024? TYT- AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları sorgulama ekranı! KPSS ALAN SINAV TARİHLERİ 2024! KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturumlar ne zaman, saat kaçta başlıyor? KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanıyor? MasterChef'te ana kadroya giren 4. isim kim olacak? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 15 Temmuz TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? Sandık Kokusu Gülnaz kim? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında? 15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? Borsa 15 Temmuz'dan sonra ne zaman açılacak? 15 Temmuz'da sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? 15 Temmuz hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
title