Kütahya- Eskişehir muharebeleri şehitlerini anma töreni gerçekleşti

KÜTAHYA - Kütahya-Eskişehir muharebelerinde Ağaçköy, Ağızören, Aslanlı, Dedik, Duaköy, Kepez, Kızık, Kızılcakaya, Kükürt ve Yakaca köyleri bölgesinde Yunan 3'üncü kolordusu ile savaşa giren Fahrettin Altay komutasındaki Türk 5'inci grubunun şehitleri yad edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Hatim Duası okundu. Cevizdere Şehitleri ve Gazileri Araştırma ve Tanıtım Derneği Onursal Başkanı Adem Öztürk açılış konuşmasında bulunarak bölgeyi kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu gereği koruma altına aldıklarını ifade etti.

Milli Mücadele dönemi harp sahaları araştırmaları bulunan Yazar Süleyman Duman da programda yaptığı konuşmada, bölgede yaşananlar hakkında duygu ve düşüncelerini aktardı.

Anma etkinliğine Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti il Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, CHP Tavşanlı ilçe Başkanı Galip Savaş, Cevizdere Şehitleri ve Gazileri Araştırma Derneği başkanı Tuna İşleyen ve çok sayıda davetli katıldı.