Kütahya Emniyeti'nden semt pazarlarında güvenlik bilgilendirmesi
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, 'Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek' sloganıyla semt pazarlarında vatandaşlara dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para konularında bilgilendirme yaptı. Ekipler, bilgilendirici broşürler dağıtarak dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, "Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek" sloganıyla bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Toplum Destekli Polislik ekipleri, kent genelindeki semt pazarlarında vatandaşlarla bir araya gelerek önemli konularda bilgilendirme yaptı. Çalışmalar kapsamında vatandaşlara; dolandırıcılık, telefon dolandırıcılığı, hırsızlık ve sahte para konularında uyarılarda bulunuldu.
Ekipler tarafından hazırlanan bilgilendirici broşürler de pazar esnafı ve vatandaşlara dağıtılırken, özellikle son dönemlerde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin il genelinde kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA