Çin'den robot üretiminde dev adım: Yıllık kapasite 10 bine çıkarıldı

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Foshan kentinde faaliyete geçen tam otomatik insansı robot üretim hattı, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yıllık 10 bin robota kadar üretim kapasitesine sahip olan hat, yüksek teknolojiyle donatıldı ve üretim sürecini büyük ölçüde hızlandırdı. Tek bir insansı robotun üretimi yaklaşık 30 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanıyor.

  • Çin'in Guangdong eyaletindeki Foshan kentinde yıllık 10 bin insansı robot üretim kapasitesine sahip tam otomatik bir üretim hattı faaliyete geçti.
  • Bu üretim hattında bir insansı robotun üretimi yaklaşık 30 dakika sürüyor.
  • Üretilen robotlar 77 aşamalı bir denetim sürecinden geçiyor.

Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Foshan kentinde faaliyete geçen tam otomatik insansı robot üretim hattı, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Gelişme, Hollywood filmlerinin klişe repliklerinden biri olan "robotlar dünyayı ele geçirecek" söylemini akıllara getirdi.

TAM OTOMATİK ÜRETİM HATTI

Çin, yıllık 10 bin robota kadar üretim kapasitesine sahip ilk tam otomatik insansı robot üretim hattını devreye aldı. Yüksek teknolojiyle donatılan sistem, üretim sürecini büyük ölçüde hızlandırdı.

BİR ROBOT 30 DAKİKADA ÜRETİLİYOR

Yüksek hassasiyetli dijital teknolojilerin kullanıldığı üretim hattında verimliliğin yüzde 50 oranında artırıldığı belirtildi. Bu sayede tek bir insansı robotun üretimi yaklaşık 30 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanabiliyor.

77 AŞAMALI DENETİMDEN GEÇİYOR

Üretilen robotlar, güvenlik ve kalite standartlarını sağlamak amacıyla 77 aşamalı bir denetim sürecinden geçiriliyor. Bu süreç, hem performans hem de dayanıklılık açısından üst düzey kaliteyi hedefliyor.

Söz konusu üretim hattının en dikkat çekici özelliklerinden biri de esnek yapısı oldu. Sistem, farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli robot modellerini aynı hat üzerinde üretebilecek şekilde tasarlandı.

Elif Yeşil
