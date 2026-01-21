Dumlupınar Üniversitesi, uluslararası programa ev sahipliği yaptı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Avrupa Birliği Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) Programı kapsamında yürütülen GREENBUILD Projesi'nin uluslararası açılış toplantısına ev sahipliği yaptı.

DPÜ Senato Salonu'nda gerçekleştirilen açılış toplantısına; DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür ve Prof. Dr. Ayhan Kahraman, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Karagüzel ile konsorsiyum ortağı ülkelerden çok sayıda akademik ve idari temsilci katıldı.

Açılış konuşmasında Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, DPÜ'nün uluslararasılaşma vizyonuna ve Avrupa Birliği projelerine verdiği stratejik öneme dikkat çekti. GREENBUILD Projesi'nin sürdürülebilirlik ve çevre dostu yaklaşımlar açısından kritik bir role sahip olduğunu vurgulayan Kızıltoprak, üniversitenin bu prestijli projede koordinatörlük üstlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçen akademisyenleri tebrik etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür ise aynı yıl içinde iki farklı CBHE projesinin Türkiye'ye kazandırılmış olmasının önemine değinerek, üniversite yönetimi olarak uluslararası projelere güçlü destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Açılış programında söz alan Proje Koordinatörü Prof. Dr. Oktay Şahbaz, GREENBUILD Projesi'nin temel amacının, Ukrayna'daki yükseköğretim kurumlarının savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine akademik ve teknik destek sağlamak olduğunu belirtti. Şahbaz, proje kapsamında geliştirilecek yeşil ve enerji verimli bina tasarımına yönelik yenilikçi müfredatlar, eğitim programları ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin uzun vadede sürdürülebilir etkiler oluşturacağını vurguladı.

Açılışın ardından Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Toplantı Salonu'nda devam eden oturumlarda; proje iş paketleri, müfredat geliştirme süreçleri, kurumsal kapasite artırımı çalışmaları ve gelecek döneme ilişkin stratejik yol haritası ayrıntılı şekilde ele alındı. Üç gün süren toplantılar, uluslararası ortaklar arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik değerlendirmelerle sona erdi.

Toplantıların ardından yapılan açıklamada, GREENBUILD Projesi'nin sürdürülebilir yapı tasarımı ve enerji verimliliği alanlarında uluslararası bilgi paylaşımını artırmayı, akademik kapasiteyi güçlendirmeyi ve çevre dostu mühendislik yaklaşımlarının gelişimine katkı sunmayı hedeflediği belirtildi. Projenin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin küresel ölçekteki bilimsel iş birliklerinde lider konumunu daha da pekiştiren önemli bir girişim olduğu ifade edildi. - KÜTAHYA