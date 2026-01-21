Haberler

Dumlupınar Üniversitesi, uluslararası programa ev sahipliği yaptı

Dumlupınar Üniversitesi, uluslararası programa ev sahipliği yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Erasmus+ Programı kapsamında gerçekleştirilen GREENBUILD Projesi'nin uluslararası açılış toplantısını düzenledi. Toplantıya katılanlar, projenin savaş sonrası Ukrayna'daki yükseköğretim kurumlarının yeniden yapılanma sürecine destek sağlayacağını vurguladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Avrupa Birliği Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) Programı kapsamında yürütülen GREENBUILD Projesi'nin uluslararası açılış toplantısına ev sahipliği yaptı.

DPÜ Senato Salonu'nda gerçekleştirilen açılış toplantısına; DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür ve Prof. Dr. Ayhan Kahraman, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Karagüzel ile konsorsiyum ortağı ülkelerden çok sayıda akademik ve idari temsilci katıldı.

Açılış konuşmasında Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, DPÜ'nün uluslararasılaşma vizyonuna ve Avrupa Birliği projelerine verdiği stratejik öneme dikkat çekti. GREENBUILD Projesi'nin sürdürülebilirlik ve çevre dostu yaklaşımlar açısından kritik bir role sahip olduğunu vurgulayan Kızıltoprak, üniversitenin bu prestijli projede koordinatörlük üstlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçen akademisyenleri tebrik etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Arif Özgür ise aynı yıl içinde iki farklı CBHE projesinin Türkiye'ye kazandırılmış olmasının önemine değinerek, üniversite yönetimi olarak uluslararası projelere güçlü destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Açılış programında söz alan Proje Koordinatörü Prof. Dr. Oktay Şahbaz, GREENBUILD Projesi'nin temel amacının, Ukrayna'daki yükseköğretim kurumlarının savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine akademik ve teknik destek sağlamak olduğunu belirtti. Şahbaz, proje kapsamında geliştirilecek yeşil ve enerji verimli bina tasarımına yönelik yenilikçi müfredatlar, eğitim programları ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin uzun vadede sürdürülebilir etkiler oluşturacağını vurguladı.

Açılışın ardından Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Toplantı Salonu'nda devam eden oturumlarda; proje iş paketleri, müfredat geliştirme süreçleri, kurumsal kapasite artırımı çalışmaları ve gelecek döneme ilişkin stratejik yol haritası ayrıntılı şekilde ele alındı. Üç gün süren toplantılar, uluslararası ortaklar arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik değerlendirmelerle sona erdi.

Toplantıların ardından yapılan açıklamada, GREENBUILD Projesi'nin sürdürülebilir yapı tasarımı ve enerji verimliliği alanlarında uluslararası bilgi paylaşımını artırmayı, akademik kapasiteyi güçlendirmeyi ve çevre dostu mühendislik yaklaşımlarının gelişimine katkı sunmayı hedeflediği belirtildi. Projenin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin küresel ölçekteki bilimsel iş birliklerinde lider konumunu daha da pekiştiren önemli bir girişim olduğu ifade edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün gece kabusu yaşayan Guardiola gözünü Galatasaray'a dikti

Dün gece yenildi, gözünü Galatasaray'a dikti
Acun Ilıcalı'nın takımı Premier Lig'e koşuyor

Ondan mutlusu yok! Değmeyin Acun Ilıcalı'nın keyfine
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Beckham ailesindeki gerilimle ilgili ilk açıklama! David Beckham:'Çocuklar hata yaparak öğrenirler'

Brooklyn'in ifşası sonrası ilk açıklama David Beckham'dan geldi
Dün gece kabusu yaşayan Guardiola gözünü Galatasaray'a dikti

Dün gece yenildi, gözünü Galatasaray'a dikti
Kartalkaya faciasının yıl dönümü! Gözyaşları sel oldu

En acı buluşma! Zaman 3.17'de durdu, gözyaşları sel oldu
Merkez Bankası'ndan yeni Papara kararı

Merkez Bankası, dev kuruluş için aldığı kararı geri çekti