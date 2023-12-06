Kütahya'da Sultanbağı Mahallesinde kentsel dönüşüm başlatıldı

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Sultanbağı Mahallesinde kentsel dönüşümü için gerekli çalışmaları tamamladığını açıkladı. Belediye, İnköy Küçük Sanayi Sitesi'nin yanı sıra Vefa ve Osmangazi Mahalleleri için yapılan toplam bin konutluk projeleri hayata geçirdi. Sultanbağı Mahallesinde ise yerinde dönüşüm ve mevcut eski binaların yıkılarak yenilenmesi yöntemi belirlendi. Kentsel dönüşümün başlatılması için gerekli olan muvafakat oranı sağlandı ve dosyalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi.

Kütahya'nın Sultanbağı Mahallesinde kentsel dönüşüm

KÜTAHYA - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Sultanbağı Mahallesinde kentsel dönüşümü için gerekli çalışmaları tamamladığını açıkladı.

Başkan Işık, yaptığı açıklamada, "Kısa sürede yüzde 70 gibi bir oranı sağlayarak bu dönüşümün başlatılmasına en büyük katkıyı sağlayan mülk sahibi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarında 530 iş yerinden oluşan İnköy Küçük Sanayi Sitesi'nin yanı sıra Vefa ve Osmangazi Mahalleleri için yapılan toplam bin konutluk projeleri hayata geçiren Kütahya Belediyesi, Sultanbağı Mahallesinde dönüşümü için gereken çalışmaları tamamladı.

"Bugün itibariyle Bakanlığımıza dosyaların teslim edilmesiyle resmen kentsel dönüşümünün başlatıldığını görmüş olacağız" diyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Bilindiği gibi, Kütahya Belediyemizin 2019 yılından bu yana en ağır çalışmalarından birisi şehrimizdeki depreme dayanıksız yapı stoğunun azaltılmasına yönelik kentsel dönüşüm çalışmalarıdır. Bu amaçla 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edilen yaklaşık 500 hektar yani 5 bin dönüm toplam alanın içinde 12 mahallemizin 4'ünün dönüşümüzle ilgili bizden önceki dönemlerde alınan karar gereğince bizde çalışmalarımızı sürdürdük. Bu kapsamda Vefa Mahallemizde toplam 500 konut, Bölücek-Osmangazi Mahallemizin dönüşümü için 500 konut ve bu 4 mahalle içerisinde olmayan ama şehrimiz için çok acil dönüşüm gerektiren alanlardan birisi olan Fuatpaşa Mahallemiz sınırları içerisindeki Küçük Sanayi Sitemizin dönüşümü amacıyla toplam 530 iş yerinin imalatlarına 1'inci etap olarak başladık ve bunlar devam ediyor. Diğer bir mahallemiz olan Sultanbağı Mahallemizin dönüşümü ise oralarda belediyemize ait rezerv alanı bulunmaması nedeniyle devletimizin kira yardımından da vatandaşlarımızın yararlanması yoluyla yerinde dönüşüm ve mevcut eski binaların yıkılarak yenilenmesiyle ilgili bir yöntemi belirledik. Bu amaçla ilgili Kentsel Dönüşüm Kanunu gereğince vatandaşlarımızın en az 3'te 2'sinin muvafakat vermesi gerekiyordu. Şimdi o kanun değiştirildi. Mecliste yüzde 50'ye düştü. Ama vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 75'i alan olarak da yüzde 70'ine yakını bu dönüşüme dahil olacaklarını ve bu amaçla tüm hak sahiplerinin imzalarını aldık. Toplam 300 vatandaşımızın imza attığı ve dosyalar içerisinde de 840 adet hissedarların tabi bir taşınmazda birden fazla hak sahibi olan imzaları var. Belediye Başkanlığımız olarak biz de toplam 840 adet imzayı 6 saate yakın dünkü mesaimizle tamamladık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ilgili birimlerine iletmek üzere Ankara'ya göndereceğiz. Öncelikle bize inanan, güvenen her türlü engellemelere ve yanlış yönlendirmelere rağmen kısa sürede yüzde 70 gibi bir oranı sağlayarak bu dönüşümün başlatılmasına en büyük katkıyı sağlayan mülk sahibi vatandaşlarımız başta olmak üzere, belediyemizin çalışanı İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün değerli personeli, başta müdürümüz olmak üzere ve ilgili Başkan Yardımcımıza ve diğer tüm müdürlüklerimizdeki bu konuya katkısı olan her arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.