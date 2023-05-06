Kütahya'da fetih ve hıdrellez coşkusu

KÜTAHYA - Bolluk ve bereketin simgesi, baharın habercisi Hıdırellez ile Kütahya'nın fethinin 949. yıl dönümü Kütahya'da coşkuyla kutlandı.

Kütahya Valiliği ve Kütahya Belediyesi işbirliği ile düzenlenen ve Kütahya Hisar Kalesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Kütahyalılar yoğun katılım gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal Kütahya'nın fethi hakkında bilgi vererek bereket dolu bir yıl diledi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Bu bayramın bolluğun, bereketin, birliğin beraberliğin simgesi olması önemli. Bunu da şehrimizin en kıymetli mekanlarından birisi olan kalemizde yapmayı uygun gördük son 5 yıldır. Çünkü bu kale Türkiye'de başka yok. Ecdat yadigarı kıymetli eserlerimizi bu vesileyle daha da değer katacak şekle dönüştürmemiz gerekiyordu. Çünkü Hıdırellez Bayramı bir kültürel etkinlik. Bizim geçmişimizden bugüne ve bundan sonraki nesle aktarmamız gereken önemli faaliyetlerimizden birisi. Bunu da geçmişin bugüne yansıması olan ve ecdat yadigarı olarak birçok geçmişteki idarecimizin koruduğu, kolladığı kıymetli kalemizi bundan sonra da yaşatmamız gerekiyor. Türkiye'nin ikinci büyük kalesi burası. Bizden daha büyük Diyarbakır Kalesi var, onun dışında Türkiye'de 72 burcu olan başka benzeri olmayan bir yerde bu güzel etkinliği yapmamızda sizlerin katkısı çok büyük. Eğer hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız, Kütahyalılar sahip çıkarsa bu gelenekler gelecek nesillere aktarılır. Sizler olmasanız sadece protokolle bu işler olmuyor. Onun için bugüne anlam katan siz değerli hemşehrilerimize ayrıca teşekkür ediyoruz katılımlarınız için.Günümüz kutlu olsun. Rabbim nice yıllar aynı etkinlikleri kutlamayı bu Aziz Milletimize nasip eylesin. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum, bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte sahne alan Evliya Çelebi Mehteran Takımı ve Kütahya Belediyesi Halk Oyunları ekibi vatandaşlardan büyük alkış aldı.