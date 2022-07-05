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Kütahya'da Berkay ve Dedeler konseri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya'da Berkay ve Dedeler konseri

Kütahya Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri, Berkay ve Dedeler konseri ile devam etti.

Kütahya Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri, Berkay ve Dedeler konseri ile devam etti.

100. Yıl Kültür ve Sanat sezonu çerçevesinde Kütahya Belediye bahçesinde gerçekleştirilen Berkay ve Dedeler konserini, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ertuğrul Cevahir, Murat Arık, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül ve vatandaşlar dinledi.

Konserde Berkay ve Dedeler Türk pop müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. Belediye bahçesine konseri dinlemeye gelen hemşehrilerimiz, hep bir ağızdan şarkılara eşlik ederek keyifli bir yaz akşamı geçirdiler.

Grup üyelerine teşekkür belgelerini vermek üzere sahneye çıkan Başkan Işık, Kütahya Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinliklerinin yaz ayları süresince devam edeceğini ifade ederek grup üyelerine ve dinlemeye gelen hemşehrilerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Belediyesi Murat Arık Kütahya Yerel Haberler

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