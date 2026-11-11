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Kütahya'da Azerbaycan Devlet Bayrağı Günü'nde bayraklar yan yana dalgalandı

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Kütahya'da Azerbaycan Devlet Bayrağı Günü'nde bayraklar yan yana dalgalandı
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Kütahya'da Azerbaycan Devlet Bayrağı Günü'nde Azerbaycan ve Türkiye bayrakları yan yana dalgalandırıldı. Etkinlikte konuşan temsilciler bayrağın bağımsızlık ve özgürlüğü temsil ettiğini, iki ülke kardeşliğinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Kütahya'da, Azerbaycan Devlet Bayrağı Günü dolayısıyla Azerbaycan ve Türkiye bayrakları göndere çekilerek yan yana dalgalandırıldı.

Programda konuşan Kütahya Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlqar İdrisov, Azerbaycan Devlet Bayrağı'nın bağımsızlığın, milli kimliğin, özgürlüğün ve milli birliğin en önemli sembollerinden biri olduğunu söyledi. Bayrağın Azerbaycan halkı için taşıdığı tarihi ve manevi değere dikkat çeken İdrisov, bu kutsal değerin gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurguladı.

DPÜ Harı Bülbül Topluluğu Başkanı Ozan Rıza Özgüden ve Başkan Yardımcısı Daşgın Balakişiyev de yaptıkları konuşmalarda, Azerbaycan bayrağının bağımsızlık ve özgürlüğü temsil ettiğini belirterek, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarına dikkat çekti.

Programda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşliğin gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret edilerek, "Bir millet, iki devlet" anlayışının ortak tarih, ortak değerler ve gönül birliğinin en güçlü ifadesi olduğu vurgulandı. Etkinlik, "Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye" mesajlarıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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