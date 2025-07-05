Kütahya'da Aşure İkramı Geleneği Kutlandı

Kütahya'da Aşure İkramı Geleneği Kutlandı
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Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Muharrem ayı nedeniyle Ulu Camii ve Laleli Camii'nde aşure ikramında bulundu. Etkinlik, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Uşak illerinde de gerçekleştirildi. Bölge Müdür Vekili Muhammet Enes Çınar, böylesi hayır geleneklerinin önemine vurgu yaptı.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Muharrem ayı dolayısıyla Ulu Camii ve Laleli Camii'nde vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aynı etkinlik, bölgeye bağlı Afyonkarahisar, Eskişehir ve Uşak illerinde de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdür Vekili Muhammet Enes Çınar, aşure ikramı etkinliğiyle ilgili yaptığı açıklamada, Vakıfların asırlık bir hayır geleneğini yaşattığını belirtti. Çınar, Emetullah (Başkadın) Hanım Vakfı'nın yüzyıllar öncesine uzanan vakfiyesi doğrultusunda her yıl Muharrem ayında aşure ikramı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kütahya'da Ulu Camii ve Laleli Camii'nde ikram yapıldı. Çınar, cuma namazı sonrasında Kütahya'da Ulu Cami ve Laleli Camiinde vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldığını belirterek, aynı etkinliğin; Afyonkarahisar'da Mevlevi Camii ve Sinan Paşa Külliyesi'nde, Eskişehir'de Reşadiye Camii'nde, Uşak'ta Ulu Camii'nde eş zamanlı olarak devam ettiğini kaydetti.

Muharrem ayının bereketine dikkat çeken Çınar, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Muharrem ayının milletimize ve hanelerimize bolluk, bereket ve huzur getirmesini temenni ediyor; tüm vatandaşlarımızı bu güzel geleneği birlikte yaşamaya davet ediyoruz."

Vatandaşlar, aşure ikramı sebebiyle yetkililere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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