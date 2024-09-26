Kütahya'da Ahilik Haftası'nda Şed Kuşanma Töreni Düzenlendi

Ahilik Haftası kapsamında, Kütahya Necmeddin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Şed Kuşanma Töreni" gerçekleştirildi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende, Bilişim Teknolojileri, Kimya Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri ile İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanlarından temsilci öğrenciler, bölüm şefleri tarafından şed kuşandı. Bu sembolik tören, Ahilik geleneğinin genç nesillere aktarılmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak öğrencilerin kendilerini mesleki alanda geliştirmeleri gerektiğini ve bu kapsamda iş arayan değil, kendi mesleğinde aranan eleman olmaları gerektiğini vurguladı. Aranan eleman olmanın en önemli şartının ise çok çalışmak olduğunu ifade eden Başyiğit, "Öğrencilerimize bu konuda güveniyoruz, geleceğin güvenilir meslek ustaları sizler olacaksınız" dedi.

Ahilik Haftası'na da değinen Başyiğit, geçmişte atalarımızın usta-kalfa-çırak ilişkisini Ahilik kültürü bünyesinde meydana getirdiğini, yeni yetişen meslek erbabının bu doğrultuda yetiştiğini, hem mesleki anlamda hem ahlaki anlamda geliştirdiklerini ifade etti.

Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen bu etkinlik, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

Dualar eşliğinde süren törenin ardından katılımcılara pilav ikramı yapıldı. - KÜTAHYA