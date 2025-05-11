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Kütahya 30 Ağustos OSB Müdürü Murat Demir'den Anneler Günü mesajı ve anlamlı jest

Kütahya 30 Ağustos OSB Müdürü Murat Demir'den Anneler Günü mesajı ve anlamlı jest
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Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Murat Demir, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, başta şehit ve gazi anneleri ile engelli çocukları büyüten fedakar anneler olmak üzere tüm annelerin bu özel gününü kutladı.

Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Murat Demir, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, başta şehit ve gazi anneleri ile engelli çocukları büyüten fedakar anneler olmak üzere tüm annelerin bu özel gününü kutladı.

Demir mesajında, "Aile hayatının birleştirici unsuru olan annelerimiz, bizi millet yapan değerlerin yaşatılmasında; kültürümüzün, geleneklerimizin devam ettirilmesinde en büyük paya sahiptir" ifadelerine yer verdi. Demir, tüm annelere mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat temennisinde bulundu.

Ayrıca 30 Ağustos OSB'de görev yapan personelin Anneler Günü'nü de unutmayan Murat Demir, kadın personele çiçek takdim ederek bu özel günlerini kutladı.

Demir'in bu anlamlı jesti, çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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